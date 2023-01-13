台北入選紐時最值得去52個地方 美食文化燈會吸睛

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（中央社倫敦13日綜合外電報導）紐約時報選出「2023年全球最值得去的52個地方」，台北以豐富美食和文化吸引全球遊客入選，而台灣燈會今年暌違23年重回台北舉辦，天燈節更可欣賞到百燈齊飛的美景。

紐約時報（The New York Times）報導指出，台北有輝煌的感官刺激，還有令人驚嘆的自然美景。儘管城市不斷擴張，卻依舊保有低犯罪率和清新空氣。遊客在台北不僅可以前往霓虹燈閃爍的夜市，還可造訪歷史可追溯至清朝的寺廟。

紐時指出，遊客在台北可以體驗豐富的美食和文化，而台灣燈會更是結合元宵節這個深受喜愛的傳統節日，今年將是睽違23年重回台北舉辦，放天燈的活動則可見到百燈齊飛、飄向天際。

紐約時報「2023年全球最值得去的52個地方」（52 Places to Go in 2023）前3名分別是英國倫敦、日本岩手縣盛岡市及美國科羅拉多州紀念碑谷（Monument Valley Navajo Tribal Park）。台灣由台北上榜，排在第36位。（譯者：林沂鋒/核稿：戴雅真）1120113