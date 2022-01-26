台東慢生活 連續2年入榜全球最好客目的地

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（中央社記者李先鳳台東縣26日電）台東連續2年入榜Booking.com全球最好客目的地，縣府表示，推動慢經濟政策，成功打造台東品牌，符合後疫情時代旅客追求健康養生旅遊需求，歡迎大家來體驗台東之美。

旅遊業者Booking.com日前公布2022年「旅客評分卓越獎」（Traveller Review Awards），台東再度入榜，分別拿下「全球最好客目的地」第2名與「全球最好客城市」第3名。

台東縣政府今天發布新聞資料表示，春節連假將到，除了推薦旅客來台東選擇自行車、古道步道健行等戶外運動觀光遊程。

台東縣長饒慶鈴指出，台東雖然是偏鄉，但是有信心可以藉著推動慢經濟，成為全球認識台灣的第1站，連續2年入榜「Booking.com全球最好客目的地」的好成績，就是最好的證明。

此次2022年「旅客評分卓越獎」，是根據全球超過 2.32億則的旅客評論，橫跨全球220個國家和地區的業者統計而出。

台東拿下全球第2的「全球最好客目的地」是按照旅客對旅宿的好評占比選出，若以城市劃分，台東再度登榜「全球最好客城市」第3名，顯見台東的好客魅力和旅宿高品質。

其中Booking.com特別推薦「桀立民宿」、「台東ohana的天空青年旅館」、「台東都蘭旅行蟲青年旅館」和「石一方」等高分評論旅宿，不僅服務貼心，設備整潔舒適，民宿老闆也親切友善，是不可錯過的優質旅宿。

台東縣府交通及觀光發展處長余明勳表示，雖然這幾年面臨COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情的挑戰，但台東的慢經濟政策，符合旅客追求健康養生旅遊的需求，像是舉辦熱氣球嘉年華活動、化東北季風劣勢為優勢的國際衝浪公開賽，以及台東最美星空系列活動等都是專屬於台東的觀光模式。

這種不追求100萬人來1次，而是希望讓1萬人來100次的慢經濟旅遊型態，成功讓台東連續入榜獲肯定，超越疫情讓旅客願意一來再來。

台東縣政府也提醒，因近日國內疫情變化，旅客出入公共場所務必戴口罩、勤洗手、保持社交距離做好自身防護，密切留意個人健康狀況。（編輯：郭諭儒）1110126