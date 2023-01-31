台灣燈會2/1起試營運 迷霧黑兔耳燈首亮相

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者黃麗芸台北31日電）2023台灣燈會明天起試營運，台北市產發局今天表示，燈會期間將推出23款官方周邊商品實體販售，同時還加碼推出隱藏版「迷霧黑色款兔耳燈」及「光源兔壓克力鑰匙圈」。

產發局今天發布新聞稿表示，2023台灣燈會「光源台北」明天起進行試營運，台北市政府與國內知名設計電商平台Pinkoi合作，發想打造可愛又吸睛的「光源兔」系列周邊商品，在官方授權電商通路Pinkoi「2023台灣燈會周邊商品販售專區」開賣後，包括「兔耳燈」和「光源兔吸鐵兔玩偶」等商品都相當受歡迎。

這次燈會也首次推出23款官方周邊商品，產發局說，北市府在燈會期間2月1日至19日將於「松菸」及「信義香堤大道」開設實體據點販售，現場展售可愛造型的「光源兔存錢筒」、造型實用兼具的「提燈籠帆布包」、可自行DIY的「光源絹印小提燈」等，創意十足又兼具設計美感。

同時，現場也將推出隱藏限定款「迷霧黑兔耳燈」及「光源兔壓克力鑰匙圈」和相關優惠，前者採半透明黑色耳朵搭配全黑點點設計，呈現帥氣時尚潮流風格。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

產發局表示，為方便逛展民眾在每個展區都能輕鬆購買燈會商品，也特別與7-11合作販售「未來炫彩款兔耳燈」、「光源兔玩偶吸鐵燈」、「光源兔壓克力鑰匙圈」和「光源兔經典滿版防潑水自動摺疊傘 - hahababy聯名款」等4款周邊商品，2月3日起將於燈會展區周邊24間燈區指定門市開始販售。

2023台灣燈會將在台北舉行，展期從2月5日至19日，且自2月1日起試營運，這次燈會規劃4大展區、涵蓋168公頃規模，包含1座主燈及6座副燈在內，共有368件作品，遍布捷運忠孝復興站、忠孝敦化站、國父紀念館站、市政府站及台北101/世貿站。（編輯：張銘坤）1120131