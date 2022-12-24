更多編輯台推薦新聞：
九合一選舉數據總覽》議長選戰前分析 各縣市議會政黨勢力一次看
專題

九合一選舉數據總覽》議長選戰前分析 各縣市議會政黨勢力一次看

美國一億人受凍、暴雪打亂交通 一次看懂極地氣旋影響
國際

美國一億人受凍、暴雪打亂交通 一次看懂極地氣旋影響

林來瘋紀錄片闖奧斯卡入圍初選 林書豪：太瘋狂
運動

林來瘋紀錄片闖奧斯卡入圍初選 林書豪：太瘋狂

水男孩奧運夢成真 2024巴黎奧運水上芭蕾可有男隊員
運動

水男孩奧運夢成真 2024巴黎奧運水上芭蕾可有男隊員

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 政治

林奕華立委缺額不補選 藍營北市議員支持反對皆有

2022/12/24 18:55（12/24 19:16 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
台北市長當選人蔣萬安23日發布小內閣人事，國民黨立委林奕華（圖）將接副市長。（中央社檔案照片）
台北市長當選人蔣萬安23日發布小內閣人事，國民黨立委林奕華（圖）將接副市長。（中央社檔案照片）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者劉建邦台北24日電）國民黨立委林奕華將接台北市副市長，立委缺額因剩餘任期不足不補選。針對補選，國民黨北市議員反對支持皆有，議員秦慧珠今天說，為國民黨好，呼籲林奕華辭立委、就職副市長。

林奕華

林奕華小檔案

  • 現職：
    台北市副市長（2022/12/25上任）
  • 經歷：
    第9、10屆立法委員
    新北市教育局局長
    台北市教育局局長
    台北市第8、9、10、11屆市議員
    世新大學講師
    中華民國身心障礙服務推展協會理事長
    台北市女童軍會理事長
看更多
關閉
明年2月請辭立委，轉換至台北市政府擔任副市長，立委缺額因剩餘任期不足1年，依法不須再舉行補選，引發議論。

國民黨台北市議員秦慧珠今天接受媒體電話訪問時說，立委缺額不補選，事先未與北市議員溝通，這樣決策無法取得選民和議員支持及諒解，對國民黨是減分，黨內質疑民進黨不要有執政傲慢，現在卻落入相同狀況，後續處理不周延。

秦慧珠表示，建議林奕華辭立委，就職北市副市長，讓立委補選，否則對黨內而言是減分，她是站在為國民黨更好的角度提這樣說法，林奕華接副市長應替黨內加分，非減分。

市議員王欣儀透過群組發布影片指出，針對林奕華接副市長不補選，外界有質疑聲浪，深藍選民也提出疑問，是否補選各有優缺點，可能因頻繁選舉造成民眾困擾，若補選，能延續現任立委民氣，補選贏面大，也可讓民進黨減少操作民怨機會。

王欣儀表示，至於不補選是否考量黨內可能內鬥，其實適合人選不多，只要比照公平徵召王鴻薇參選機制，反而較簡單，此選區沒現任立委優勢，之後黨內立委初選及2024選舉恐更加複雜困難。

國民黨市議員李柏毅接受媒體聯訪指出，贊成林奕華決定，且不需透過選舉浪費民眾納稅錢，台北市有其他國民黨籍立委可協助處理相關服務，地方事務也能由議員協助，不擔心沒現任優勢，最重要是黨內應講清楚及遵守後續相關選舉制度，若沒補選也可讓想參加下屆的黨內人士有時間做好準備。（編輯：方沛清）1111224

#林奕華
#國民黨
#秦慧珠
延伸閱讀
被問林奕華立委缺額 蔣萬安反要綠為台南發聲林奕華明年二月辭立委不補選 國民黨：不擾民林奕華接北市副市長立委不補選 藍綠議員提質疑明年2月任北市副市長 林奕華：加倍努力推動市政
林奕華
林奕華接副市長立委不補選 王鴻薇：未聽聞雜音林奕華明年2月出任台北市副市長 大安區立委不須補選[影]
秦慧珠
小內閣進度 蔣萬安：持續徵詢中、適當時機介紹棄議員補選立委 王鴻薇：無法辯護、誠實向選民說明
聚焦新聞
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族