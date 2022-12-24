林奕華立委缺額不補選 藍營北市議員支持反對皆有

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台北市長當選人蔣萬安23日發布小內閣人事，國民黨立委林奕華（圖）將接副市長。（中央社檔案照片）

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（中央社記者劉建邦台北24日電）國民黨立委林奕華將接台北市副市長，立委缺額因剩餘任期不足不補選。針對補選，國民黨北市議員反對支持皆有，議員秦慧珠今天說，為國民黨好，呼籲林奕華辭立委、就職副市長。

林奕華 林奕華小檔案 現職：

台北市副市長（2022/12/25上任）

台北市副市長（2022/12/25上任） 經歷：

第9、10屆立法委員

新北市教育局局長

台北市教育局局長

台北市第8、9、10、11屆市議員

世新大學講師

中華民國身心障礙服務推展協會理事長

台北市女童軍會理事長 看更多 關閉 明年2月請辭立委，轉換至台北市政府擔任副市長，立委缺額因剩餘任期不足1年，依法不須再舉行補選，引發議論。

國民黨台北市議員秦慧珠今天接受媒體電話訪問時說，立委缺額不補選，事先未與北市議員溝通，這樣決策無法取得選民和議員支持及諒解，對國民黨是減分，黨內質疑民進黨不要有執政傲慢，現在卻落入相同狀況，後續處理不周延。

秦慧珠表示，建議林奕華辭立委，就職北市副市長，讓立委補選，否則對黨內而言是減分，她是站在為國民黨更好的角度提這樣說法，林奕華接副市長應替黨內加分，非減分。

市議員王欣儀透過群組發布影片指出，針對林奕華接副市長不補選，外界有質疑聲浪，深藍選民也提出疑問，是否補選各有優缺點，可能因頻繁選舉造成民眾困擾，若補選，能延續現任立委民氣，補選贏面大，也可讓民進黨減少操作民怨機會。

王欣儀表示，至於不補選是否考量黨內可能內鬥，其實適合人選不多，只要比照公平徵召王鴻薇參選機制，反而較簡單，此選區沒現任立委優勢，之後黨內立委初選及2024選舉恐更加複雜困難。

國民黨市議員李柏毅接受媒體聯訪指出，贊成林奕華決定，且不需透過選舉浪費民眾納稅錢，台北市有其他國民黨籍立委可協助處理相關服務，地方事務也能由議員協助，不擔心沒現任優勢，最重要是黨內應講清楚及遵守後續相關選舉制度，若沒補選也可讓想參加下屆的黨內人士有時間做好準備。（編輯：方沛清）1111224