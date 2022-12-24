林奕華明年二月辭立委不補選 國民黨：不擾民

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（中央社記者劉冠廷台北24日電）立委林奕華明年2月接任台北市副市長，立委缺額不補選引發議論。國民黨今天表示，頻繁選舉勞民傷財，公督盟曾指立委補選要花1600多萬元，台北市長當選人蔣萬安這樣的人事安排既符合法規，也不擾民。

台北市長當選人蔣萬安昨天發布小內閣人事，競總總幹事、立委林奕華將接副市長。林奕華說，已徵得蔣萬安同意，於明年2月再轉換至市府服務。由於林奕華明年2月以後才請辭立委，因剩餘任期不足1年，依法不須再舉行立委補選。

林奕華選擇明年2月就任，導致台北市大安區立委不補選，這也引發外界討論與質疑。國民黨發言人江怡臻今天發出新聞稿指出，頻繁選舉勞民傷財，2009年公督盟曾指立委補選就要花新台幣1600多萬元，蔣萬安這樣的人事安排既符合法規，也不擾民。

江怡臻說，此類的安排有前例可循，例如2007年李永萍就任台北文化局長，同樣以延任方式進行。而法規規定立委所遺任期不足1年時不予補選，就是為了避免與大選太近，失去補選的意義，也容易造成負面的效果。因此，如果民進黨不滿意，應該以執政多數優勢推動修法，而非批評對手政黨。

江怡臻表示，民進黨黑金、施政缺失、疫苗、經濟、缺電等問題都還沒解決，黨內對敗選看不到令民眾滿意的敗選檢討，現在卻抓住林奕華猛轟；民進黨應該謙虛檢討敗選的原因，認真思考如何回應人民不滿的聲音。

江怡臻表示，林奕華是國民黨優秀的專業人才，無論職務在國會、台北市、甚至是新北市，一直都延續在台北市大安區的服務，也才能在擔任過新北市教育局長之後，還能遞補，進而高票當選大安區立委的原因。林奕華始終都能回應民意的支持，相信也會在市政上做出表現，以台北市副市長的角色好好服務市民、造福教育界。（編輯：郭無患）1111224