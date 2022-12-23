林奕華接北市副市長立委不補選 藍綠議員提質疑

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（中央社記者劉建邦台北23日電）台北市長當選人蔣萬安今天發布人事，立委林奕華將接副市長，明年2月上任。民進黨北市議員質疑是政治考量，國民黨北市議員表示，應考量地方聲音，恐讓2024選戰難打。

國民黨台北市大安文山區市議員王欣儀接受媒體電話訪問時說，今天才看到林奕華要明年2月才就職副市長資訊，雖林奕華是適合人選，熟悉市政且嫻熟府會關係，但明年2月就職，會讓大安區近一年沒有國民黨在地立委，外界可能也會質疑國民黨沒人才可參加補選。

王欣儀指出，台北市因人口減少，只剩2名副市長職位，若市長當選人蔣萬安就職時，僅1名副市長在場，預期會遭到批評，且歷任北市府似乎沒出現過類似狀況。

王欣儀表示，大安區過去以藍營支持者為主，但近期選票結構起變化，若林奕華延後接任副市長職位，後續不補選立委，也要顧慮在地居民感受，應把在地居民列為優先考量。

她說，若不補選立委，近1年空窗期沒有國民黨現任立委為當地選民服務，因不具備現任優勢，恐讓2024年選戰難打，此外，她曾參加過此選區的黨內立委初選，近期跑地方時有很多基層勸進參選，若有機會將全力爭取。

民進黨台北市議員簡舒培接受媒體電訪時指出，國民黨在九合一選舉大勝，才會完全忽視民意，作出這樣決定，完全沒考量大安區居民權益，藍營是政治考量，讓大安區近一年沒立委可服務市民，且可能是藍營找不到參加補選人選，才選擇延後請辭立委，根本是踐踏民意。

民進黨台北市議員當選人洪婉臻透過臉書Facebook發文，林奕華明年2月就任，就是寧可讓大安區市民沒立委，也要擋住立委補選，不讓其他黨或其他人可服務市民，是犧牲市民權益，受傷害的是民眾，造福的卻是國民黨還有蔣萬安。

蔣萬安發布小內閣人事，競總總幹事林奕華將接副市長，林奕華說，已徵得蔣萬安同意，待手邊各項重要工作告一段落後，於明年2月再轉換至市府服務。

由於林奕華明年2月以後才請辭立委，剩餘的立委任期不足1年，依法不須再舉行立委補選。（編輯：方沛清）1111223