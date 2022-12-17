就職典禮邀請陳水扁 蔣萬安：感謝歷任市長貢獻

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（中央社記者陳怡璇台北17日電）前總統陳水扁在臉書（Facebook）表示，收到台北市長當選人蔣萬安邀請，參加就職典禮。蔣萬安指出，基於尊重，感謝歷任市長對台北市的付出與建設。

前總統、前台北市長陳水扁在臉書發文表示「雖然只是一張來自台北市政府邀請卡，卻是20年來阿扁前市長第一次接到。柯郝馬3位前市長就職從未邀請觀禮，這次蔣萬安沒有忘記幾位老前市長」。

蔣萬安下午出席「2022 GAMFORCE 電競嘉年華」活動開幕式，接受媒體聯訪被問及此事時指出，是基於尊重，感謝歷任市長過去為台北市的付出及建設，讓市民享受市政成果。

媒體提問，何時公布下一波小內閣人事與第2位副市長人選。對此，蔣萬安表示，現在已公布的人事都符合專業、品格、用人唯才的標準，持續徵詢人才中，一切順利，確定了會向外界報告。

媒體追問，對於台北市副市長彭振聲日前缺席市政交接的看法。

蔣萬安回答，市政是延續的，現在最重要的是確保市政順利交接、無縫接軌，才符合市民的期待。（編輯：戴光育）1111217