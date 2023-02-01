新北與畜牧場紙廠合作 多元去化廚餘、生綠電

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新北市環保局長表示，2022年與中央畜牧場合作，試驗廚餘與禽畜糞尿共消化，今年將以每趟25公噸廚餘持續執行，並將與大型紙廠合作，以廚餘混合紙漿廢水進行共消化。（新北市環保局提供）中央社記者黃旭昇新北市傳真 112年2月1日

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（中央社記者黃旭昇新北1日電）新北市府環保局今天表示，今年將廚餘送往畜牧場、紙廠，與豬糞尿和紙漿廢水混和共消化。也將興建高效堆肥場，厭氧共消化的沼氣可產生綠電，且排碳量較傳統堆肥少約90%。

市府環保局長程大維在市政會議表示，去年與中央畜牧場合作，試驗廚餘與禽畜糞尿共消化後，今年將以每趟25公噸的廚餘，持續送往畜牧場與豬糞尿進行共消化。

環保局說，近年來，厭氧消化的概念由單一物料的廢污水處理，發展出多種物料混合處理，同時混合多種不同比例、不同固體、液體廢棄物的處理方式，稱為共消化（co-digestion），增加廚餘多元去化管道。

環保局說，今年也將與大型紙廠合作，以廚餘混合紙漿廢水共消化。厭氧共消化可產生沼氣產生綠電，且其排碳量較傳統堆肥少約90%。

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另外，環保局計畫興設高效堆肥廠，以高溫霧化水解技術，快速碳化有機質，將廚餘轉化成堆肥，今年底完工後，預計每天可處理50公噸廚餘，縮短廚餘堆置時間，並降低異味。

環保局說，因應未來熟廚餘養豬政策的調整，已依促進民間參與公共建設法引進民間技術及資源，預計投資新台幣5億元，興設日處理量200公噸以上的生質能源廠，利用厭氧發酵與沼氣發電技術處理廚餘，兼具轉廢為能、綠電減碳的雙重效益，預估在115年興建完成。（編輯：方沛清）1120201