林奕華上任副市長 簡舒培批「還我大安區立委」

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（中央社記者劉建邦台北4日電）台北市議員簡舒培指出，台北市副市長林奕華上任後，大安區將近1年沒立委可提供服務，她在杭州南路掛上「國民黨、蔣萬安，還我大安區立委」抗議布條。北市府今天表示尊重。

國民黨前立委林奕華在3日接任台北市副市長，但因延後就任，引發風波。民進黨台北市議員簡舒培今天在臉書（Facebook）發文表示，林奕華終於上任副市長，但大安區市民有近1年時間沒立委可提供服務，形同被放生。

簡舒培指出，國民黨為政治算計，公然鑽民主制度的空隙，厚著臉皮沒收大安區的立委補選，占人民的便宜，把政黨利益擺在市民利益前，踐踏大安區市民權益，真的把人民當塑膠。

她表示，因國民黨與台北市長蔣萬安對於市民不滿的聲音充耳不聞，她就用另一種方式發聲，從昨天起在北市杭州南路2段與金華街口掛上「國民黨、蔣萬安，還我大安區立委」的布條。

另外，簡舒培接受媒體電話訪問時指出，很多大安區居民認為林奕華延後接任，對於導致出現沒有立委可服務居民的狀況很不滿，她才會透過此方式表達多數居民訴求。

對此，台北市政府發言人羅旺哲表示，尊重議員個人看法。

依法立委於就職後因死亡、辭職、經判決當選無效確定或其他事由出缺時，其所遺任期不足1年時，不予補選。蔣萬安去年12月25日接任台北市長，內定林奕華接任副市長，但林奕華直到今年2月2日辭立委、2月3日就任，導致大安區立委無法補選。（編輯：戴光育）1120204