嘉縣豐山村民手工熬煮黑糖 百年傳承成特產

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（中央社記者蔡智明嘉義縣7日電）嘉縣阿里山鄉豐山村民以前每逢農曆年後即採收甘蔗榨汁，手工熬煮黑糖供自家使用，至今已百年歷史；村民說，近年為了傳承保留製糖技藝，卻因黑糖特殊風味，成為當地特產。

遊客近日到豐山村，都會聞到空氣中甜甜的味道，因為小小村庄裡，就有10多戶在熬煮黑糖。

村民許銘委告訴中央社記者，豐山村是阿里山最北的村落，日治時代因交通不便，村民要買鹽、糖等民生物資，需搭小火車到奮起湖，再步行5小時才能回到豐山，所以老一輩的人就開始在豐山種甘蔗自己熬糖。

許銘委說，後來交通方便，砂糖容易購買，村民就逐漸放棄熬煮過程相當麻煩的手工黑糖，但他為了保持傳統文化，還是堅持老一輩留下的手藝，沒想到手工黑糖竟成了豐山的特產，熬煮的人也多了起來。

為推廣豐山觀光，嘉義縣政府日前特別邀請許銘委示範如何熬煮黑糖，從甘蔗榨汁、大鍋熬煮收汁，再放置桌上用木棍輾軋成型，剛做好的黑糖香氣四溢。

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縣府表示，豐山村是阿里山鄉唯一的漢人部落，位於嘉義、雲林、南投三縣的交界處，是登山路線「溪阿縱走」必經之地，著名的「水漾森林」就在豐山境內，這裡溪谷滿布大石頭，舊時名稱叫「石鼓盤」。

縣府指出，當地村民相當熱心，每逢豐山一帶發生登山事故，他們就自動組成搜救隊，第一時間馳援，數十年來救了很多人。歡迎民眾有空到豐山走走，體驗壯麗的景觀與甜美的手工黑糖。（編輯：卞金峰）1120207