阿里山林鐵新建42號隧道貫通 年底可望全線通車

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（中央社記者黃國芳嘉義市24日電）阿里山林業鐵路於民國104年受風災影響，42號隧道嚴重崩塌，經評估須新建隧道，於110年1月動工，去年底貫通隧道，後續將進行枕木及軌道鋪設等工程，今年底可望全線通車。

阿里山林業鐵路及文化資產管理處表示，阿里山林業鐵路為台灣重要國寶級文化資產，也是世界著名的登山鐵路之一，因98年莫拉克風災造成421處災害而停駛，歷經6年修護，原預定104年底全線通車，惟同年9月間杜鵑颱風侵襲，造成十字路站至屏遮那站間的42號隧道2處大崩塌，無法全線通車至今。

阿里山林鐵及文資處指出，阿里山林鐵是台灣歷史文化重要資產，深具豐富文化底蘊的林鐵無法全線通車，影響大阿里山地區觀光及文化資產保存，因此，林業鐵路復建有其重要性及特殊性。

阿里山林鐵及文資處副處長周恆凱告訴中央社記者，經評估新建42號隧道1104公尺，避開崩坍坡面，依法完成環評、水保、文資審議程序，並經阿里山鄉鄒族部落同意，自110年1月8日正式動工，去年12月底終於貫通隧道。

周恆凱指出，今年陸續進行隧道防水膜鋪設、襯砌仰拱施作工程，並辦理鋼軌、枕木及軌道鋪設勞務的採購作業，上半年配合隧道工程規劃重新鋪設軌道，後續再試車及報請交通部專家到場履勘，待履勘完成，預定今年底可以全線通車。

周恆凱說，阿里山林鐵目前僅能從嘉義火車站行駛到十字路站，不過，部分遊客會到奮起湖車站就下車，奮起湖車站為林鐵最大中繼站，也是阿里山知名風景區，遊客都會特地逛老街及品嚐鐵路便當，才會轉乘接駁車前往阿里山國家森林遊樂園區。

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周恆凱說，配合阿里山林鐵全線修復，阿里山林鐵及文資處已完成竹崎車站、奮起湖車站、神木車站及嘉義車庫園區等整修改善工程，目前施工中有奮起湖車庫整修及祝山車站改建工程，預計於今年上半年陸續完工。

阿里山林鐵及文資處指出，新建隧道工程保存既有42號隧道原貌，工程竣工後，以不定期舉辦主題列車方式進行文資景點導覽與解說，並規劃設置景觀解說平台，做為歷史文化教育場所。（編輯：郭諭儒）1120124