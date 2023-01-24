阿里山蒸汽火車修復 遊客體驗老火車頭運轉魅力

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（中央社記者黃國芳嘉義市24日電）阿里山林業鐵路編號SL-21蒸汽火車逾百年歷史，歷經2年多修復及試車，維持燃煤動力系統，去年12月底復駛，今年將行駛嘉義至竹崎，讓遊客體驗老火車頭運轉的魅力。

阿里山林業鐵路及文化資產管理處副處長周恆凱告訴中央社記者，阿里山林鐵SHAY蒸汽火車是美國萊瑪（Lima）公司於1911至1915年間製造，當年為採伐阿里山木材運輸使用。

周恆凱說，蒸汽火車設計直立式汽缸縮短車身長度、傘型齒輪傳動提高傳輸動力、配合可伸縮軸及萬向接頭可於曲線段靈活轉向，適合阿里山山區曲線多、隧道多及坡度長的登山路線，但於1970年鐵路機車動力柴油化後，蒸汽火車陸續退休，在1984年全面停駛。

周恆凱表示，SL-21蒸汽火車於1912年製造，1975年移撥嘉義縣政府，停放於嘉義公園陳列展示，阿里山林鐵及文資處基於保存珍貴文化資產使命，2019年將編號SL-21百年國寶級的蒸汽火車，重新運回嘉義車庫園區，採取保留燃煤方式進行修復後加入營運。

周恆凱指出，SL-21蒸汽火車於2020年10月啟動修復計畫，經費新台幣2200萬元，去年3月29日完成整修運回嘉義車庫園區後，即持續進行人員教育訓練及動態運轉測試。

周恆凱表示，因車體已鏽蝕損壞嚴重，為兼顧文資價值及行車安全，整修維持燃煤動力系統，使用符合環保法規的生質煤炭，排煙符合現行環保法規，且鍋爐採用傳統工藝擴管技法，以保存重要文物樣貌，同時建立零組件資料庫，以及培養專業維修人才。

SL-21蒸汽火車歷經18個月修復工程及9個月試車，於去年12月24日阿里山林鐵110週年慶中復駛啟用，並行駛車庫線往嘉義車庫，讓民眾一賭蒸汽火車運轉風采。

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阿里山林鐵及文資處表示，SL-21蒸汽火車今年將規劃行駛於嘉義至竹崎區間，搭配解說服務，讓遊客了解蒸汽火車歷史與特色，並串連嘉義車庫園區、嘉義製材所、檜意森活村、鹿麻產車站及竹崎車站等景點，結合地方政府與在地社區共同行銷，活絡觀光發展。

阿里山林鐵及文資處指出，於2005年起，先後修復編號SL-31、SL-25蒸汽火車，31號、25號分別配屬阿里山車庫及嘉義車庫，均為當前阿里山林鐵觀光列車主角。每年阿里山花季，SL-31附掛檜木車廂穿梭櫻花林間S彎道身影，成為遊客追逐的經典畫面；SL-25會在節日行駛於嘉義至竹崎平地段。（編輯：郭諭儒）1120124