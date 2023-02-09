台東最年輕警局主秘 42歲蘇偉荃就職

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台東縣警察局9日舉行3個分局長和主任秘書布達暨授階典禮，新任主任秘書蘇偉荃（左）42歲，是近年來台東縣警察局最年輕的主秘。中央社記者盧太城台東攝 112年2月9日

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（中央社記者盧太城台東縣9日電）台東縣警察局今天舉行3個分局長和主任秘書布達暨授階，新任主任秘書蘇偉荃42歲，是台東縣警察局近年最年輕主秘。

台東縣警察局於今日下午舉行新任主任秘書、督察長及台東分局、大武分局、成功分局卸、新任分局長聯合交接布達暨授階典禮，由台東縣長饒慶鈴主持，並授予新任成功分局長陳勇誌、大武分局長高志正二線四星官階。

饒慶鈴對新到任人員除誠摯表示恭喜外，也期許新任官能發揮所長，承續警察局以往的優異表現，面對即將到來的228連續假期的治安維護和交通疏導，須全心投入、圓滿完成。

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台東縣警察局表示，新任主任秘書蘇偉荃42歲，中央警察大學68期畢業，歷任台東縣警察局成功分局長、嘉義縣警察局布袋分局長、屏東縣政府警察局內埔分局長，這次由新竹市警察局第二分局分局長調陞，是近年來台東縣警察局最年輕主秘；新任督察長蔡耀順50歲，中央警察大學61期畢業。

新任台東分局長陳蔚文51歲，中央警察大學59期畢業；新任成功分局長陳勇誌47歲，中央警察大學62期畢業；新任大武分局長高志正49歲，中央警察大學62期畢業。 （編輯：黃世雅）1120209