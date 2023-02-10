化糞池污染物流入水溝飄惡臭 竹市餐飲業遭罰

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有民眾反映新竹市埔頂二路至慈雲路口附近水溝惡臭，環保局10日表示，經稽查確認是附近一家餐飲業的化糞池功能不彰，造成污染物排出影響水溝環境衛生，將依違反廢棄物清理法開罰。（新竹市政府提供）中央社記者郭宣彣傳真 112年2月10日

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（中央社記者郭宣彣新竹市10日電）新竹市政府今天表示，有民眾反映埔頂二路至慈雲路口附近水溝惡臭，環保局查獲是附近一家餐飲業的化糞池功能不彰，造成污染物排出影響水溝環境衛生，開罰1200元。

新竹市環保局長江盛任透過新聞稿表示，去年11月中獲報在埔頂二路至慈雲路口附近水溝，常飄出水肥異味，經查發現是此路段附近的一家餐飲業者的化糞池，因水肥產生量大，且抽洗頻率不足，導致產生異味。

江盛任指出，12月上旬現場稽查確認為餐飲業者所設置化糞池因功能不彰，造成污染物排出影響水溝環境衛生，立即要求業者完成水肥清除，並依違反廢棄物清理法開罰新台幣1200元。

江盛任表示，今年1及2月持續追蹤此區域異味改善情形，要求業者每日定期沖水，將污水異味濃度稀釋，減少污水發酵及異味問題。

環保局提供新聞資料指出，業者已於2月1日完成相關改善作業，經現場確認水溝內異味已有明顯改善，並建議後續可設置高壓清洗機定期自主清溝，以減少水溝異味問題。（編輯：李錫璋）1120210