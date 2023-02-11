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基隆市亂丟垃圾自3/1起加重裁罰 2400元起跳

2023/2/11 13:13
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（中央社記者沈如峰基隆11日電）基隆市政府今天表示，3月1日起將針對市區內亂丟垃圾與常見環境污染行為者加重裁罰，最低開罰新台幣2400元；若影響情節重大者再提高處分金額，盼藉以遏止違規行為。

基隆市政府發布新聞稿指出，為打造基隆成為「乾淨家園」，基隆市環保局於3月1日起，將依據環保署訂定「違反廢棄物清理法罰鍰額度裁罰準則」，針對轄內亂丟垃圾及常見環境污染行為，例如丟棄煙蒂、吐檳榔汁渣、吐痰、寵物便溺未清除及路面、水溝污染者，自2400元起加重裁罰。

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環保局表示，除加重裁罰外，凡被查獲隨地吐檳榔汁渣的民眾，也必須接受4個小時的戒檳班講習。此外，不論是將家庭垃圾丟置於公共區域，或是自家垃圾堆積影響公共衛生，都可能涉及違規，請民眾勿以身試法。

環保局補充，一般亂丟垃圾罰鍰為1200元到6000元，過去大部分以最低1200元為裁罰標準，市府這次善用法律授權裁量空間作為未來裁罰基準。市府自即日起至2月底為宣導期，希望告知民眾自3月1日起將提高裁罰基準，請民眾不要貪圖一時方便，隨意丟棄垃圾、污染環境。（編輯：李錫璋）1120211

#基隆市環保局
#基隆市政府
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