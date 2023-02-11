新北金屬門窗公會成立義工團 助弱勢修繕環境

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新北市金屬門窗商業同業公會理事長許美惠（左）11日宣布成立公益修繕義工團，捐贈價值100萬元的修繕工程經費，幫助弱勢家庭改善居家環境，由社會局副局長許秀能（右）代表受贈。（新北市社會局提供）中央社記者黃旭昇新北傳真 112年2月11日

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（中央社記者黃旭昇新北11日電）新北市金屬門窗商業同業公會理事長許美惠今天宣布，成立公益修繕義工團，捐贈價值100萬元的修繕工程經費，協助弱勢家庭修繕環境，裝設安全設施。市府頒發感謝牌表揚。

市政府社會局今天下午發布新聞表示，新北市金屬門窗商業同業公會今天舉行理事長交接暨理監事就職典禮，新任理事長許美惠宣布成立「金屬心公益修繕義工團」，提供「新北市好日子愛心大平台」幫助弱勢家庭改善居家環境。

社會局說，許美惠是創會以來首名女性理事長，長年熱心公益，一直在淡水地區關懷弱勢提供急難救助、發送愛心米等。許美惠希望運用專業幫助弱勢家庭進行修繕居家，善盡企業社會責任。

許美惠透過新聞稿表示，常看到弱勢家庭居住環境不佳，不僅生活陷困甚至危及安全，因此與市府合作，提報個案並訪視確認修繕範圍、施作方式及所需經費後，再由公會修繕義工團提供材料與施工人力，以專業修繕。

社會局副局長許秀能代表受贈公會的公益付出，並頒發感謝牌。她表示，獨居老人身體功能退化，難以獨力修繕環境，若家中地面濕滑、門檻過高、缺少扶手，甚至漏水或寒風侵襲，恐傷害身體，感謝公會慷慨解囊，將優先媒合用於獨居老人的居家修繕。（編輯：李錫璋）1120211