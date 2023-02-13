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嘉縣50至64歲打流感疫苗送快篩 盼提升警惕心

2023/2/13 18:12
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（中央社記者蔡智明嘉義縣13日電）嘉縣衛生局今天表示，即日起50至64歲縣民打流感疫苗送2劑COVID-19快篩，讓民眾打流感疫苗後，對COVID-19較有警惕心，防止重症發生。

嘉義縣衛生局今天發布新聞稿，62年次（含）以前出生者皆屬公費流感疫苗接種對象，凡設籍嘉縣50至64歲民眾接種流感疫苗，就送2劑COVID-19（2019冠狀病毒疾病）家用快篩，送完為止。

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衛生局長趙紋華告訴中央社記者，50至64歲民眾大多還在職場，認為自己身體很壯，打疫苗比例低，流感與肺炎症狀很像，大都是流鼻水、咳嗽等上呼吸道症狀，如果有打流感疫苗，還發生類似情況，就可能得了COVID-19，要馬上快篩確認，避免延誤治療變成重症。

趙紋華提醒，符合公費流感疫苗接種對象尚未接種者，應儘速至縣內合約醫療院所預約接種，相關服務可至嘉義縣衛生局網站查詢。（編輯：郭諭儒）1120213

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