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被遺忘角落的銅板 匯聚成捐款助偏鄉醫療

2023/2/15 14:42（2/15 14:56 更新）
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掉落的銅板常被人忽略，花蓮門諾醫院環管部40名成員在病房、診間從事清潔工作，將這些被遺落的銅板全數匯聚成捐款，響應「不放棄的醫願」助建計畫，為守護偏鄉弱勢醫療盡力。（門諾醫院提供）中央社記者李先鳳傳真 112年2月15日
掉落的銅板常被人忽略，花蓮門諾醫院環管部40名成員在病房、診間從事清潔工作，將這些被遺落的銅板全數匯聚成捐款，響應「不放棄的醫願」助建計畫，為守護偏鄉弱勢醫療盡力。（門諾醫院提供）中央社記者李先鳳傳真 112年2月15日
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（中央社記者李先鳳花蓮縣15日電）掉落的銅板常被人忽略，門諾醫院環管部40名成員在病房、診間從事清潔任務，多年來將這些遺落的銅板全數匯聚成捐款，響應「不放棄的醫願」助建計畫，為守護偏鄉弱勢醫療盡力。

門諾醫院啟動「不放棄的醫願」助建計畫，對外勸募興建一棟提供東部長者、身障及遲緩孩童，更舒適寬敞的就醫大樓，目標金額新台幣2億元，目前募到6000多萬元。

門諾醫院今天表示，環境管理部40名成員每天默默穿梭院內從事清潔工作，他們集結過去1年內「被遺失在角落的銅板」，加上各自掏出零錢後，把這筆匯聚眾人愛心的2795元善款全數捐出。

從事環管工作3年、負責安寧及化療病房的田春梅說，院內各角落有時候會發現民眾遺落的物品或金錢，最常在陪伴椅周邊撿到零錢，從1元至50元不等，還曾發現過1000元大鈔，第一時間都會努力物歸原主，若遲遲等不到招領的失主，零錢部分則會放進奉獻箱中，匯聚這些銅板做更多的事。

田春梅表示，今年初經過門診大廳，剛好遇到護理師揮毫寫春聯義賣活動，間接自護理師蔡雅雯口中得知，醫院正在興建健康管理中心大樓，於是經討論，決定將這些錢投入「不放棄的醫願」助建計畫，提升東部長者及身障醫療照護品質。

「感謝環管部的捐款！」發展部主任連竟堯表示，對於平日總是默默付出，努力維護醫院整體環境整潔的環管人員來說，這份愛心更具意義，期盼有更多人能夠響應「不放棄的醫願助建」計畫，為東部偏鄉醫療共建愛的希望。（編輯：黃世雅）1120215

花蓮門諾醫院環境管理部成員每天穿梭院內從事清潔工作，他們集結過去1年內「被遺失在角落的銅板」，加上各自掏出的零錢，將這筆匯聚眾人愛心的善款全數捐出，響應「不放棄的醫願」助建計畫。（門諾醫院提供）中央社記者李先鳳傳真 112年2月15日
花蓮門諾醫院環境管理部成員每天穿梭院內從事清潔工作，他們集結過去1年內「被遺失在角落的銅板」，加上各自掏出的零錢，將這筆匯聚眾人愛心的善款全數捐出，響應「不放棄的醫願」助建計畫。（門諾醫院提供）中央社記者李先鳳傳真 112年2月15日
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