竹市棒球場土壤級配傳缺失 議員追查土方來源

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

新竹市議會16日舉行棒球場改善監督小組會議，民進黨籍議員劉康彥（左）表示，市府應提供棒球場土方來源相關文件，讓監督小組釐清有無廢棄土進場。（劉康彥提供）中央社記者郭宣彣傳真 112年2月16日

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者郭宣彣新竹市16日電）新竹市政府日前表示，發現市立棒球場土壤級配與合約不符。新竹市議會棒球場改善監督小組今天召開會議，議員要求竹市府應提供棒球場土方來源相關文件，讓小組釐清真相。

新竹市政府發言人施淑婷14日透過新聞稿指出，棒球場改善應以球員安全為第一考量，後來陸續發現土壤級配與契約不符合的狀況，市府要考量恢復場地的成本、執行效率、排水改善工程等因素，市府必須更謹慎，讓球員能安心比賽。

新竹市議會今天召開新竹市立棒球場改善監督小組會議，民進黨議員劉康彥表示，針對市立棒球場的「清碎石、清砂與土、清紅土」等土方來源部分，竹市府應提供包商的自主檢查文件、進場查驗申請表，以及監造單位的現場查驗表與照片，讓監督小組釐清有無廢棄土進場。

劉康彥說，他多次請教專業人士也查閱相關資料，並提出質疑，目的是希望球場加速改善、驗收，能盡快使用開打。

時代力量竹市議員林彥甫指出，有關市立棒球場的回填土來源與剩餘土方去處，竹市府都應提供資料並說清楚。

會議召集人國民黨竹市議員吳旭豐表示，他要求市府盡速提供體檢會的期程，並訂出進入棒球場探勘的時間，盼加快改善棒球場。

對此，新竹市政府提供新聞資料指出，彙整去年7月停賽以來，棒球場缺失項目累計181餘項，已改善148項，有4項仍在改善中，其餘29餘項仍在診斷中，由於缺失未改善完成，無法依法定程序辦理驗收。

有關新竹市棒球場土壤級配與排水問題等缺失改善，竹市府表示，已參考舉辦2023世界棒球經典賽、以及國內外類似等級相關賽場及工程契約規範等，會提出改善工程計畫；至於議員索取棒球場的土方來源等資訊，會配合提供。

竹市府指出，在未經正式驗收前，棒球場工程若經查驗有不合契約規定，或與契約、圖說、貨樣規定不符等缺失，會依規定通知廠商限期改善、拆除、重作、退貨或換貨。

竹市府表示，已責成工程專案管理及統包廠商加強自主檢查改善，若在改善過程中有發現其它新增缺失項目，將採滾動方式檢討，一併納入列管。（編輯：戴光育）1120216