約聘僱員合約至2月底惹議 竹市府：續任案考核中

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新竹市政府約聘僱人員僅暫聘任到2月28日，讓不少約聘僱人員感到惶恐，有員工表示，至今仍未收到是否續聘通知，認為市府若不續聘應提早告知，好讓大家儘早找新工作或做相關準備。中央社記者魯鋼駿攝 112年2月20日

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（中央社記者魯鋼駿新竹市20日電）竹市府去年底公布約聘僱人員暫聘任到今年2月28日，後續再檢討是否續聘僱。有市議員指出，應提早通知不續聘者，方便提前找新工作。竹市府表示，各局處續任案正考核中。

新竹市政府人事處去年12月31日宣布，因應新的巿府團隊到任，施政計畫與方針有所調整，針對現任約聘僱人員的任期，僅暫聘任到民國112年2月28日，後續再檢討是否續聘僱。

這項通知發布後，有員工向中央社記者表示，讓不少竹市府約聘僱人員感到惶恐，至今仍未收到是否續聘通知，認為市府若不續聘，應提早告知，好讓大家盡早找新工作或相關準備。

另有約聘僱人員說，人事處公布消息時，並未提及續留任的標準，因此每天工作都戰戰兢兢，希望能讓長官留下好印象，提高續聘機率。

對此，新竹市政府發言人施淑婷今天向中央社記者表示，約聘僱進度各局處正在進行內部考核中，是否續聘本週確認後會陸續通知。

施淑婷指出，約聘僱人員是否續聘，由各局處首長及主管進行績效考評，並進行人力資源調整，以達「人與事適切配合」目標。

國民黨新竹市議員陳慶齡告訴中央社記者，依他得知的消息，此次市府不續聘的人數應該不多，受影響的程度不會太大。

時代力量新竹市議員林彥甫向中央社記者表示，新竹市學生輔導諮商中心的駐校專任輔導人員，包含心理師、社工師等都是約聘人員，擔心會因不續聘而影響學生的穩定及權益。

林彥甫說，經他了解後，新竹市政府教育處指稱會謹慎評估其特殊性質，依續聘原則續聘，除非有不適任者才會調整人力。

民進黨新竹市議員劉彥伶指出，日前接獲竹市府約聘雇人員陳情指稱沒有接到市府通知，不知是否續聘，她詢問市府得知本週五（24日）才會有較明確答案，她認為「這樣要員工怎麼銜接下一份工作？」

劉彥伶說，如果有員工因不適任而不被續聘，市府也應提早正式告知，否則這週末就是228連假，若在放假前才接到不續聘通知，員工一定很錯愕。（編輯：戴光育）1120220