接任北市府發言人 王秋冬：工友到局長都是發言人

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（中央社記者陳昱婷台北21日電）原北市府發言人羅旺哲昨天請辭獲准，傳出是因權限遭架空。兼任市府發言人的副秘書長王秋冬今天說，發言人只是個統稱，從工友到局處首長都有機會也必須為市府政策說明。

羅旺哲昨天以健康因素請辭獲准，不過知情人士透露，真實原因是因發言權限被數名市政顧問把持，羅旺哲處處被掣肘，向台北市長蔣萬安反映後情況也沒改善，羅旺哲才心灰意冷決定求去。

王秋冬今天上午在市政會議後接受媒體聯訪表示，感謝大家關心市府運作情形，但今天可以看到，市府一切運作如常，發言人機制則會基於不斷求新的精神繼續精進。

王秋冬指出，發言人只是個統稱，其實整個市府、從工友到局處首長，每一名成員都有機會也必須為市府政策說明，讓民眾更加了解市府作為或是對民眾有利的事情，所以全市府成員都是發言人。

媒體詢問，是否會擔心發言權限被架空？王秋冬回應，大家都是朝著同一個目標前進，在蔣萬安帶領下發揮團隊精神一起為市民服務，沒有權力問題，能有更多人提供意見更好，誰來做都一樣。

媒體追問，是否認為架空說是有心人放話？王秋冬強調，市府成員非常團結，都是朝著為市民服務的目標邁進，「我覺得我們沒有所謂內亂的問題」。

對於民政局長陳永德日前在臉書上稱「好想退休」，王秋冬說，市府員工從去年底就任後，都兢兢業業地為市民福祉努力，工作量非常大，也都承受極大壓力，所以蔣萬安非常感謝所有人、包含羅旺哲的付出，並希望在努力工作的同時要把家庭及身體照顧好。

此外，國民黨台北市議員秦慧珠在臉書發文質疑，羅旺哲上任不滿2個月就以健康因素請辭，這實在有點詭異，會讓蔣萬安領導統御能力受質疑，「是原來身體就不好，還是市府把人操壞了，還是只是找個無害的理由跳船了？」

王秋冬對此表示謝謝及尊重，他說，市府運作機制一直很正常，沒有這些問題。（編輯：張銘坤）1120221