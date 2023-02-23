新台17線最後一哩路 高市都委會審議通過

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（中央社記者蔡孟妤高雄23日電）新台17線南段第2期都市計畫變更案，今天經高雄市都市計畫委員會審議通過。高雄市交通局表示，此案都市計畫變更經市都委會通過後，將儘速報內政部審議，力拚115年底全線通車目標。

為改善台17線翠華路及左楠路段交通壅塞，市府將開闢新台17線，分散過境車流。高雄市交通局今天新聞稿表示，新台17線南段第2期都市計畫變更案，今天已經高雄市都市計畫委員會大會審議通過。

交通局表示，為達成民國115年底全線通車政策，工務局今年將先行啟動南段第2期規劃設計，待內政部都委會審議都計變更通過後，將向內政部營建署申請15億元經費挹注工程開闢。

新台17線（濱海聯外道路）北起橋頭區典昌路，終點至左營區南門圓環，全線7.1公里，為北高雄濱海地區重要連結道路，高雄市分階段辦理新台17線都市計畫變更及道路開闢。

新台17線道路北段（典昌路至德民路）已於111年6月完成開闢通車，南段第1期（德民路至中海路）已獲內政部營建署補助編列8.9億元經費辦理長度約1.8公里路段開闢工程，預計今年7月施工。

今天高雄市都委會大會所通過都計變更部分，即新台17線最後一哩路的南段第2期，中海路至南門圓環路段，長度約3.2公里。交通局表示，新台17線全線開闢後，可有效強化高雄市南北向聯外交通路網及紓解沿線產業園區交通。

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此外，高雄市都市計畫委員會今天也審議通過舊左營國中變更為公園用地及台鐵高雄機廠修正方案報告、河濱商城都市更新容積率提升研議等案。

台鐵高雄機廠遷移後，原址將進行都市計畫變更開發，修正方案保留原廠區內貨車工廠、老樹等。舊左營國中變更為公園用地；河濱商城海砂屋去年拆除，為支持民眾推動都更，市都委會同意有條件調整建蔽率、容積率。（編輯：謝雅竹）1120223