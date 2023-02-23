228連假將屆 中市警規劃交通疏導方案

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228連假即將到來，台中市警察局交通大隊23日公布交通疏導規劃，針對高鐵、台鐵、公路車站及高速公路、快速公路、省道疏運路線，以及熱門景點等周邊重點道路加強疏導。（警方提供）中央社記者郝雪卿傳真 112年2月23日

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（中央社記者郝雪卿台中23日電）228連假將屆，台中市警察局交通大隊今天公布交通疏導規劃，針對高鐵、台鐵、公路車站及高速公路、快速公路、省道疏運路線，以及熱門景點等周邊重點道路加強疏導。

228和平紀念日連假即將到來，警方預估連假期間有增加返鄉、旅遊及賞花活動等交通需求，為維護連續假期間交通安全順暢，已規劃員警、義交加強疏導交通複雜路段尖峰時段車流。

警方表示，依據歷次連續假期特性，預計假期前1天及最後1天，以返鄉及收假返回工作崗位旅次為主，交通疏導規劃重點為高鐵台中站、台鐵、公路車站、高速公路、快速公路、省道疏運路線等交通要道周邊道路。

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交通警察大隊在連假期間於尖峰時段上午9時到晚上9時，都提前規劃大重機車勤務，遇有突發性路況致影響區域性交通壅塞，即時出動快達機動疏處勤務，以有效維護道路交通安全與順暢。

警方並提醒市民，在連假期間出門，可多利用大眾運輸系統乘載；自行駕車民眾可下載「台中交通網」APP，除可提前掌握市區道路即時路況，也可查詢附近停車資訊，避免塞車影響旅途興致；民眾如行經壅塞路段，也請耐心配合現場人員交通指揮，以維交通安全及秩序。（編輯：陳仁華）1120223