自由車環台賽桃園站3/13登場 3/6擬真管制預演

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2023國際自由車環台公路大賽（桃園站）將在3月13日舉行，桃園警方將在3月6日同時段進行擬真管制預演。圖為往年活動狀況。（警方提供）中央社記者葉臻傳真 112年2月24日

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（中央社記者葉臻桃園24日電）2023國際自由車環台公路大賽（桃園站）將在3月13日舉行，桃園警方表示，當天上午8時至下午2時將針對競賽路線分階段實施移動式交通管制，3月6日同時段進行擬真管制預演。

桃園市政府警察局交通警察大隊今天表示，2023國際自由車環台公路大賽將在3月12日至16日進行，其中桃園市站3月13日舉行。為確保競賽當天交通管制完善，市警局將在3月6日同時段預演，模擬比賽行進狀況，全程擬真管制。

警方表示，賽事當天將從桃園市政府出發，以台3、4、7、15、61、66線為主要競賽路段，最後抵達終點角板山仁愛停車場，競賽路線行經10個行政區，總長124.71公里。

警方說，由於賽事過程騎乘速度快，可能會跨越到對向車道，為確保選手及用路人安全，警方會嚴格管制賽道，並針對無分隔島路段實施「雙向交通管制」，有分隔島路段「順向進行管制，對向開放通行」，防止車輛及行人進入賽道。

警方也說，為減輕管制工作對交通影響，將依選手車隊預計抵達時間，實施「階段性移動管制」，在選手車隊即將抵達前，除緊急救難車輛外，禁止任何人、車在賽道上行駛或穿越，直到車隊通過後立即開放通行；詳細競賽路線及時間可至賽事官網查詢。（編輯：唐聲揚）1120224