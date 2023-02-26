線上線下推廣觀光保溫 中市府盼國境開放後再創高峰

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（中央社記者趙麗妍台中26日電）台中市觀旅局疫情期間與國際友好城市保持線上交流，疫後投入國外參展，規劃踩線、洽談包機以及重大節慶交流，迎向國際入境旅遊熱潮，持續推線上線下行銷，推廣國際觀光。

台中市觀旅局今天發布新聞稿，局長陳美秀指出，疫情期間，透過線上交流維繫觀光資源，自2020年起與日本名古屋市合作，連續3年於日本舉辦「台中夜市」活動，讓日本遊客體驗台中夜市的特色氛圍。

另與日本鳥取縣及青森縣進行溫泉交流的線上合作會議，凝聚兩地公私部門共識，激盪疫後推動溫泉觀光產業的創新思維，並整合兩地資源，盼促成台中與鳥取及青森的長期合作，開創疫後溫泉觀光新局面。

疫情趨緩，陳美秀表示，去年9月參與日本東京旅展，與千葉電視台合作，聯手強力行銷台中；去年10月參與韓國釜山旅展，行銷台中新興觀光資源，為國境開放後行銷市場定錨，盼可快速迎合市場需求。

陳美秀提到，去年10月疫情解封、國境開放，規劃踩線、洽談包機及重大節慶交流，迎向國際入境旅遊熱潮，如去年12月名古屋市政府及議會日台議員聯盟拜會，洽談今年「台中夜市」活動合作規劃，觀旅局爭取到「2022日本觀光物產博覽會」首度於台中草悟道辦理。

今年2月北海道索朗祭、三重縣安濃津祭踩舞組織委員會拜會市府，洽談「台中國際踩舞嘉年華」合作交流及名古屋與台中包機事宜；茨城縣2月也主動拜訪洽談包機事宜，台中市並與大分縣佐伯市簽署「促進自行車旅遊及觀光友好交流協定」。

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觀旅局說明，今年籌劃與交通部觀光局合作，參與泰國、馬來西亞、新加坡及日本旅展，行銷台中觀光亮點及在地知名度，其中泰國旅展期間，累積約3400人次到訪台中攤位。

觀旅局表示，台中觀光資源豐富、交通便利，無論是都會旅遊、登山步道、自行車道、溫泉、海景夕陽、道地小吃及伴手禮等，多樣化的旅遊體驗及風貌可望滿足各國旅客喜好，市府持續強化觀光軟硬體整備，迎接疫後國際觀光時代。（編輯：黃世雅）1120226