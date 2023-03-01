新北捷運遇缺工缺料瓶頸 侯友宜：調整預算

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新北市長侯友宜（左2）1日受訪表示，捷運三鶯線一定要在未來4年內完工，萬大中和線、南環北環線、汐東線及淡海輕軌第2期，都是2030年願景路廊，盼達到「每10萬人享有3座以上捷運車站」目標。中央社記者黃旭昇新北市攝 112年3月1日

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（中央社記者黃旭昇新北1日電）新北市長侯友宜今天表示，捷運工程面臨缺工缺料瓶頸，也不容易招標，捷運工程局應調整預算經費，並全力與中央溝通促成發包，以縮短延宕的工期，透過捷運帶動都更與產業。

新北市政府捷運工程局長李政安今天在市政會議專題報告，說明新北捷運近4年的建設成果，新北環狀線運量較疫情前成長19%；近期安坑輕軌試營運，累計至2月27日搭乘超過28萬人次。

依據報告統計，安坑輕軌自2月10日試營運開始，日運量最高為2月12日，有2萬9000人次搭乘，因為當天有嘉年華與煙火秀等慶祝通車活動；但非假日時，最低是2月14日只有8646人，以及2月20日的9421人次。

在未來目標方面，李政安說，捷運三鶯線工程受到缺工缺料等因素，嚴重影響工程進度。目前施工的進度為69%，預計今年6月首列列車抵台，且規劃在今年全線合龍。

侯友宜聽取簡報、接受聯訪時都說，捷運三鶯線一定要在未來4年內完工，萬大中和線、南環北環線、汐東線，及淡海輕軌第二期，都是2030年願景的的路廊，盼達到10萬人有3座以上的捷運車站。

他說，捷運路網工程不能因為缺工缺料延宕，捷運局必須克服工期的困難度，快速的達成目標。尤其，缺工缺料就要不斷調整經費，加速行政效率與中央溝通，也希望快速的核定展開工程，帶動都市更新及經濟產業的效益。（編輯：李錫璋）1120301