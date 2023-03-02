更多編輯台推薦新聞：
影片／全球首例 羅馬尼亞政府使用AI擔任榮譽顧問
國際

影片／全球首例 羅馬尼亞政府使用AI擔任榮譽顧問

護送領袖撤難民運穀物 烏克蘭鐵路戰火中屹立不搖
國際

護送領袖撤難民運穀物 烏克蘭鐵路戰火中屹立不搖

村上春樹睽違6年推長篇新作 「城市及其不確定的牆」4/13出版
文化

村上春樹睽違6年推長篇新作 「城市及其不確定的牆」4/13出版

法國破紀錄冬旱38天沒雨 廢水淨化議題浮上檯面
國際

法國破紀錄冬旱38天沒雨 廢水淨化議題浮上檯面

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
蘇維思獲提名美國勞工部長 台籍父親做生意經歷促成她為勞權奮戰
首頁 / 地方

台中麥浪之旅 大雅小麥產業文化節3/4登場

2023/3/2 18:07（3/2 18:16 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
台中市大雅區112年小麥產業文化節活動4日即將登場，主題為「兔躍麥豐．卯起來玩」，歡迎民眾前往共賞美麗黃金麥浪。（台中市政府提供）中央社記者趙麗妍傳真 112年3月2日
台中市大雅區112年小麥產業文化節活動4日即將登場，主題為「兔躍麥豐．卯起來玩」，歡迎民眾前往共賞美麗黃金麥浪。（台中市政府提供）中央社記者趙麗妍傳真 112年3月2日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者趙麗妍台中2日電）台中市大雅區小麥產業文化節4日登場，今年以「兔躍麥豐-卯起來玩」為主題，熱氣球裝置結合兔群熱鬧呈現，打造熱鬧豐收嘉年華，邀請民眾來趟麥浪之旅。

台中市觀旅局今天發布新聞稿，觀旅局長陳美秀表示，春季是旅遊好時節，邀請民眾到小麥故鄉大雅參與「小麥產業文化節」，賞麥浪、聞麥香，感受仿如置身歐洲麥田情境，不論是情侶約會、閨蜜美拍、家族旅遊，還可順遊大雅優美的周邊景點。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

大雅區農會表示，活動當天有小麥兔熱氣球、各區農會農特產品、麥田地景迷宮和地景裝置藝術，特別為親子規劃各種小麥文創手作、童玩教學製作等。希望透過氣球、玩偶和麥穗佈置，讓遊客在充滿色彩的世界，恣意遊玩，其中最大「麥」點是可飽覽小麥田隨風搖曳的視覺享受。

觀旅局推薦大雅周邊旅遊景點，對體力有自信、想尋求挑戰的民眾或是親子，可嘗試挑戰「潭雅神綠園道」，該自行車專用車道是利用軍方舊鐵道興建而成，其中S彎和波浪單車道是不可錯過的打卡點，沿途還可經自行車道沿線的眷村小館，不管是滷味、麵條、水餃或煎餃，全是百吃不膩的經典口味。（編輯：謝雅竹）1120302

#台中市觀旅局
#陳美秀
#大雅區小麥產業文化節
陳美秀
線上線下推廣觀光保溫 中市府盼國境開放後再創高峰春遊台中大坑後花園 挑戰步道再享竹筍料理與甜品
聚焦新聞
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族