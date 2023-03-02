台中麥浪之旅 大雅小麥產業文化節3/4登場

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（中央社記者趙麗妍台中2日電）台中市大雅區小麥產業文化節4日登場，今年以「兔躍麥豐-卯起來玩」為主題，熱氣球裝置結合兔群熱鬧呈現，打造熱鬧豐收嘉年華，邀請民眾來趟麥浪之旅。

台中市觀旅局今天發布新聞稿，觀旅局長陳美秀表示，春季是旅遊好時節，邀請民眾到小麥故鄉大雅參與「小麥產業文化節」，賞麥浪、聞麥香，感受仿如置身歐洲麥田情境，不論是情侶約會、閨蜜美拍、家族旅遊，還可順遊大雅優美的周邊景點。

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大雅區農會表示，活動當天有小麥兔熱氣球、各區農會農特產品、麥田地景迷宮和地景裝置藝術，特別為親子規劃各種小麥文創手作、童玩教學製作等。希望透過氣球、玩偶和麥穗佈置，讓遊客在充滿色彩的世界，恣意遊玩，其中最大「麥」點是可飽覽小麥田隨風搖曳的視覺享受。

觀旅局推薦大雅周邊旅遊景點，對體力有自信、想尋求挑戰的民眾或是親子，可嘗試挑戰「潭雅神綠園道」，該自行車專用車道是利用軍方舊鐵道興建而成，其中S彎和波浪單車道是不可錯過的打卡點，沿途還可經自行車道沿線的眷村小館，不管是滷味、麵條、水餃或煎餃，全是百吃不膩的經典口味。（編輯：謝雅竹）1120302