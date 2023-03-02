南投選情延燒新北 藍稱烏龍爆料綠批隱匿資料

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（中央社記者王鴻國新北2日電）南投縣立委補選國民黨候選人林明溱的建物測量圖議題延燒，國民黨新北市議員葉元之稱民進黨新北市議員卓冠廷是烏龍爆料；卓冠廷反批南投縣政府「為何涉嫌隱匿這張圖」？

卓冠廷昨天指稱林明溱家族豪宅的「建物測量成果圖」涉嫌隱匿，質疑是濫用特權的行徑。葉元之今天在臉書（Facebook）貼文指卓冠廷是「烏龍爆料」。

葉元之說，卓冠廷稱申請房屋貸款一定要有「建物測量圖」，而他查不到林明溱房子的「建物測量圖」，林明溱卻能跟銀行貸款，所以林明溱一定是用縣長特權！但在「全國地政電子謄本系統」隨時可以申請。

葉元之表示，「全國地政電子謄本系統」都是公開資料，卓冠廷找錯系統，就直接說沒有，然後造謠林明溱用特權。「烏龍爆料要不要先道歉？」

葉元之表示，民進黨為拿下南投立委補選，已經多次造謠，紛紛被國民黨澄清打臉，如果這次民進黨可以靠造謠勝選，台灣選風永遠沒有改善的一天。林明溱競選總部已經提告了。

卓冠廷隨後也在臉書反擊「被質疑隱匿公開資料 還敢說我烏龍爆料？」林明溱的建物測量疑雲，在國民黨的護航下不僅未說明清楚，反而欲蓋彌彰，因為可不是只是「有沒有這張圖」，而是南投縣政府「為何涉嫌隱匿這張圖」！

卓冠廷說，南投縣「全方位地籍資料查詢系統」明確標示提供查詢各縣市地籍資料包括建物測量成果圖，資料提供機關為各縣市地政局提供。系統裡白金漢特區的建物都有測量圖，就只有跟林家豪宅及建商有關的幾戶沒有。

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卓冠廷說，至於國民黨所說的「全國地政電子謄本系統」，則需要輸入查詢人完整個資才能申請，而後還要由南投地政事務所審核簽章再領件，是申請制，不是直接可以查詢的公開資訊。

卓冠廷強調，請林明溱跟國民黨不要轉移焦點，在南投縣公開的電傳系統裡為何查不到兩棟豪宅的建物測量圖？是否有特權或是隱匿的可能？國民黨人士說圖有了，麻煩完整公開，讓社會來看看，是否有二次施工或其他受質疑的狀況，對了解真相也有幫助。（編輯：張銘坤）1120302