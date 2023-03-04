全中運選手受傷 家長嘆全國賽事場地卻不安全

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（中央社記者林巧璉高雄4日電）高雄市福山國中張姓選手日前至新竹縣參加全中運網球資格賽時，疑因場地不平整扭傷腳踝。張姓選手的母親今天以書面發聲，「這場全國賽事居然沒有提供安全無虞比賽環境。」

福山國中網球後援會會長羅嘉季告訴中央社記者，目前張姓選手已回到高雄，因在新竹就醫時因腳踝太腫，當時無法確認患部嚴重程度。現在正積極休養，也會與高雄長庚團隊全力合作，希望能盡快復原。

張媽媽表示，經整年努力練習，好不容易通過選拔，代表自己的縣市參加國家級比賽，他們心裡想的只有要好好發揮取得勝利，但是卻沒想到，這場全國的賽事居然連提供安全無虞的比賽環境都沒有做到。

張媽媽指出，比賽場地是人工草皮的四面球場，直到比賽當天（2日）清晨還在施工，選手在比賽前一天到球場熟悉場地時，就發生很多狀況。不少人抱怨沙子分散不均勻、人工草皮接縫處不平，但隔天比賽還是照常進行。

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「我想問但甚至不知道應該問誰，為何國家級賽事會讓年輕孩子陷於危險？正式比賽的場地難道不需要在賽前完成勘驗嗎？」張媽媽說，學生相信大人會保護他們，他們努力想取得勝利時，卻因場地因素扭傷腳踝，「我的孩子在場上痛苦地躺了10分鐘，回想這片刻，對媽媽來說非常殘忍。」

張媽媽表示，2日除了自己的孩子，也有另一名選手扭傷，3日早上也有人扭傷。希望大家能撇除政治、商業考量，好好為年輕選手提供安全比賽的場地。（編輯：郭諭儒）1120304