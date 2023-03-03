全中運網球選手受傷 竹縣慰問並協助請領保險

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全中運網球資格賽2日開打，高雄市一名國中網球選手疑因場地不平受傷。新竹縣府表示，為排除對競賽場地的疑慮，力求給予選手安全、安心的比賽環境，縣府執委會3日已赴體育署說明，並針對延期辦理比賽、更換場地比賽提出提議。圖為網球資格賽場地、竹東中正網球場。（新竹縣政府提供）中央社記者郭宣彣傳真 112年3月3日

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（中央社記者郭宣彣新竹縣3日電）全中運網球資格賽昨天開打，高雄市一名國中網球選手疑因場地不平受傷，高雄市教育局要求主辦單位應全額負擔醫療費用，新竹縣府說，已慰問並協助請領保險。

高雄市政府教育局今天表示，受傷的選手是福山國中張姓選手，昨天受傷送醫目前已消腫回到隊上，但仍無法確定可否再進行賽事。

高雄市政府教育局說，因意外屬場地問題，教育局提出2點訴求，包括選手醫療費用由主辦單位全額負擔，及選手參加的混雙賽事場次可延到會內賽再行辦理。

對此新竹縣政府透過新聞資料表示，有關這次資格賽，高雄市網球國中組選手受傷醫療費用，及復原期間復健相關費用，由於參賽選手皆有投保公共意外責任險及團體傷害保險運動員團體傷害保險，後續由新竹縣政府執委會全力協助。

縣府指出，竹東中正網球場的人工草皮場地，是經過裁判長、賽事經理等認可，符合場地標準與規範，且在全國中等學校運動會網球場地公告於網球及軟網技術手冊中，也皆載明有竹東鎮立網球場（硬地）與中正網球場（人工草地）場地規格。

縣府指出，昨天國中組選手因競賽導致腳拉傷送醫，大會除按照救護流程檢視處理後送醫，受傷選手經檢查完成後，並回競賽場地休息冰敷，已進行慰問與關懷。

縣府表示，為排除對於競賽場地的疑慮，力求給予選手安全、安心的比賽環境，新竹縣政府執委會今天下午至體育署說明，並針對延期辦理比賽、更換場地比賽提出提議。（編輯：方沛清）1120303