疑場地不平全中運選手受傷 高市要求主辦單位負責

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（中央社記者蔡孟妤高雄3日電）全中運網球資格賽昨天開打，但高市福山國中的網球選手卻疑因場地不平整扭傷腳踝；高雄市教育局今天要求主辦單位應全額負擔選手醫療費用，並延後混雙賽事場次，保障選手權益。

福山國中家長會今天發布新聞稿表示，來自高市福山國中網球隊的張姓選手經多年練習正值巔峰狀態，原本帶著滿滿自信參與全中運網球賽，第一場賽事上場後，儘管程中維持領先，最後關鍵時刻，卻疑因場地不平整而嚴重扭傷腳踝。

福山國中家長會指出，這場比賽不僅無奈吞下敗仗，接下來復原之路，更是辛苦。學校帶隊教師也立即向主辦單位詢問場地狀況，但新竹縣政府教育局回覆：「孩子對場地的不熟悉造成」。

家長會質疑，場地前一天才趕工完成，根本不可能有機會去「熟悉」場地。籲主辦單位在處理場地不平問題並釐清責任前，比賽應先暫停，避免再有選手受傷。對此次受傷選手需要的醫藥費及後續相關必要支出，也必須負起全責。

高雄市政府教育局今天說明，受傷的選手是福山國中體育班3年級張姓同學，昨天受傷後送往榮總，目前傷勢已消腫回到隊上，尚不確定是否可再比賽。

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高雄市教育局指出，主辦單位初步表示是選手沒有適應場地，但場地1日深夜還在施工，2日上午就開始比賽，選手根本無法有時間適應場地。

高雄市教育局表示，因意外屬場地問題，教育局提出2點訴求，包括選手醫療費用由主辦單位全額負擔，及選手參加的混雙賽事場次可延到會內賽再行辦理。今天主辦單位將開會研議，教育局也會視會議結果評估做正式行文。（編輯：郭諭儒）1120303