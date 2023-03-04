全中運網球場地疑不平致選手受傷 盧彥勳批：安排不專業

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全國中等學校運動會網球資格賽2日在新竹縣開打，但舉行國中組賽事的中正網球場有選手因場地不平導致滑倒退賽，引發場地安全疑慮。（台灣運動產業協會理事長徐正賢提供）

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（中央社記者黎建忠台北4日電）今年全中運由新竹縣承辦，不過國中組網球資格賽，卻發生疑因人工草皮的場地缺失多，導致球員受傷。台灣網球一哥盧彥勳今天也在臉書發文表示，感到「痛心又氣憤」。

盧彥勳今天在臉書（Facebook）發文指出：「當選手超過20年，現在也擔任教練，但這幾天聽到全中運國中組網球資格賽，有選手因為場地關係受傷的消息，當下極為痛心又氣憤。痛心的是這些選手花這麼多時間練習就這樣白費，也很可能影響運動生涯；氣憤的是這麼多人替這個球場背書，然後這種不專業的比賽安排，完全不替選手著想如何備戰、降低運動傷害風險。」

這次的新竹全中運將從4月22到27日登場，總計舉辦21種運動種類，其中桌球、羽球、網球、軟式網球、木球等項目，因為參賽人數眾多，因此先行舉辦資格賽。

只不過網球國中組的資格賽，卻選在台灣罕見的「人工草皮」球場上舉行。這點也讓盧彥勳相當不解，他在臉書質疑：「我想問決策者，有無想到參與這次比賽的小選手們或學校，如何備戰人工草地？」

盧彥勳提到：「台灣人工草皮場地的地方和數量手指就算得出來，又借不到，要選手如何準備。主流的國際賽事完全沒有人工草皮，溫布頓的草地，更和這種人工草地完全不同。這個球場直到資格賽前一天才勉強施工完成，就連沙子也都是在賽前幾小時隨手鋪上，不僅沒鋪平，也不均勻。」

盧彥勳也強調並不是刻意找戰犯，「大家都有責任也要深刻檢討反省，包括我自己在內，我們雖然都希望這是最後一次，如果大家沒有覺悟自己的責任，這種悲劇還是有可能不斷的再發生。」

根據全中運的官網資料顯示，預計今天下午5時將舉辦網球資格賽臨時領隊會議，或許會針對場地問題做最後決定。（編輯：陳政偉）1120304