疑場地不平全中運選手受傷 楊文科視察致歉

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（中央社記者魯鋼駿新竹縣4日電）高雄市福山國中張姓選手日前至新竹縣參加全中運網球資格賽時，疑因場地不平整扭傷腳踝。新竹縣長楊文科今天前往場地視察時，對發生選手受傷憾事致歉。

新竹縣政府今天發新聞稿表示，新竹縣長、全中運執行委員會主任委員楊文科今天前往位在竹東鎮的竹東中正網球場視察、關心場地及賽況，向受傷選手的教練致意，對發生選手受傷憾事致歉。

楊文科說，目前網球資格賽正常進行中，全中運辦理以安全至上為原則，並期讓選手得以安全比賽，對於比賽開始時發生的問題，全中運執行委員會會全力善後，縣府已協調竹東鎮公所要求廠商備足石英砂料，在比賽進行期間，工作人員隨時待命補充，隨時鋪整及檢視，確保比賽順利進行。

新竹縣政府教育局體育保健科長張晉嘉告訴中央社記者，參賽選手皆有投保公共意外責任險及團體傷害保險運動員團體傷害保險，後續均會全力協助，完善選手相關權益。

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針對受傷的張姓選手母親今天向媒體稱「除了自己的孩子，也有另一名選手扭傷，3日早上也有人扭傷」，張晉嘉說，運動賽事本就可能發生不同的意外傷害，不論是選手的舊傷或是其他傷勢，現場醫護站的服務紀錄均無法確認是否為場地因素導致。

民進黨新竹縣議會黨團召集人張珈源向中央社記者表示，對於舉辦大型運動賽事，新竹縣政府應上緊發條，保護好選手安全，若確認是場地問題導致選手受傷，新竹縣政府除了應負起責任，更要避免再次發生類似情況。（編輯：張銘坤）1120304