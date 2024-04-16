竹縣敬老愛心卡擴大使用 可搭乘五峰鄉幸福巴士

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（中央社記者郭宣彣新竹縣16日電）新竹縣政府表示，竹縣敬老卡及愛心卡可搭乘客運、計程車、台鐵等，今天起開放搭乘新竹縣五峰鄉4條路線的幸福巴士也能獲得補助搭車，方便長者使用。

社會處長陳欣怡向中央社記者表示，縣府今年3月與關西鎮公所共擴展敬老與愛心卡使用於幸福巴士外，現行敬老卡與愛心卡可使用範圍還包含8家客運（包含新竹客運、金牌客運、國光客運、中壢客運、苗栗客運、科技之星、日豪客運及亞通客運）。

陳欣怡說，除客運受補助外，還有可搭乘4家計程車隊（台灣大、大都會、第一中華、紅帥衛星）、台鐵。另外，台北市、新北市、桃園市、台中市及高雄市的捷運 ，也有乘車補助。

社會處提供新聞資料指出，竹縣敬老卡與愛心卡即日起可使用於五峰鄉幸福巴士，共有4條路線，包含有竹林線、桃山線、隘蘭線及花園線，其中桃山線可到觀光景點張學良故居，民眾可多加利用。

新竹縣長楊文科日前也宣布，竹縣敬老卡、愛心卡等，現在只要到社會處老人及身障福利科當場申辦，最快3分鐘可領卡，讓民眾申辦更方便，也便於使用。（編輯：李錫璋）1130416