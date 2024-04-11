竹東中正大橋局部損傷 竹縣府啟動維修通行無虞

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（中央社記者郭宣彣新竹縣11日電）竹縣府今天說，地震後啟動橋梁檢測，發現竹東中正大橋橋面局部損傷及位移情形，廠商已將路面暫時鋪設防滑鐵片，預計14日能完成橋下支撐作業，以利後續維修，目前通行無虞。

新竹縣政府發布新聞稿指出，4月3日發生地震後，縣府啟動橋梁檢測已完成30座，其中將震度達5級的竹北、竹東及關西地區內重要橋梁列為檢測重點。

縣府指出，檢測時發現在竹東的中正大橋因地震擠壓造成橋面上局部混凝土損傷及路面伸縮縫開裂，而中正大橋是連接竹北、芎林及竹東等鄉鎮市重要交通橋梁，日前也進行複檢，發現橋面有些許位移狀況。

縣府說，中正大橋有部分吊索疑似有張力鬆弛狀況，所幸經專業技師判斷並不影響車輛通行，已請廠商已將路面暫時鋪設防滑鐵片，預計於14日完成橋下支撐作業，以利後續維修，目前通行無虞，民眾可放心通行。

新竹縣長楊文科表示，縣府會持續了解橋梁狀況，加速橋梁修復作業，保障人民通行安全。（編輯：方沛清）1130411