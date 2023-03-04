高雄選手全中運受傷 混雙賽事延至4/12

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者林巧璉高雄4日電）高雄市福山國中張姓選手日前至新竹縣參加全中運網球資格賽，疑因場地缺失扭傷腳踝，不得不棄賽。高雄市長陳其邁今致電慰問，也成功爭取混雙賽事延至4月12日。

高市教育局指出，陳其邁今天下午致電學生家長，除慰問傷勢，替選手加油打氣；也提及高市已向體育署及全中運執行委員會爭取張同學原預定參賽的混雙賽事場次延後至會內賽辦理。教育局今晚接獲好消息，執委會同意混雙賽事延至4月12日舉辦。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

教育局新聞稿指出，高雄市今早向新竹縣長楊文科反映，下午新竹縣全中運執委會召開國中組網球資格賽臨時領隊會議討論延賽事宜。全中運執委會晚間8時開記者會宣布，全中運國中組網球團體賽結束後，個人賽與混雙延賽至4月12日在竹南球場辦理。

教育局說明，在下午的會議中，高市教育局代表候用校長呂明信提出相關訴求指出，張姓選手曾獲全國賽事前3名，此次賽事因場地問題，導致受傷暫時無法出賽。全中運攸關學生升學權益，建請執委會將張姓選手混雙資格賽場次調整延後至會內賽辦理，以維護比賽公平性及選手權益。（編輯：黃世雅）1120304