全中運場地疑釀選手受傷 楊文科：檢視賽事工程

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新竹縣主辦全國中等學校運動會，日前因場地問題造成有選手受傷；縣長楊文科（後中）7日在主管會報會議表示，決不卸責會檢討發生原因，並檢視相關整建工程，要讓比賽能順利進行。（新竹縣政府提供）中央社記者郭宣彣傳真 112年3月7日

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（中央社記者郭宣彣新竹縣7日電）新竹縣今年主辦全中運，日前疑因場地問題造成參加資格賽選手受傷，新竹縣長楊文科今天表示，決不卸責會檢討發生原因，並檢視相關整建工程，要讓比賽能順利進行。

高雄市福山國中張姓選手2日參加在新竹縣舉辦全中運網球資格賽時，疑因場地不平整扭傷腳踝。受傷張姓選手的母親事後向媒體指稱「除了自己的孩子，也有另一名選手扭傷，3日早上也有人扭傷」。

新竹縣政府今天舉辦主管會報會議，楊文科指出，選手比賽安全是至高無上的原則，新竹縣府將檢討發生的原因，並要求新竹縣教育局加強管理，未來不得再發生類似狀況。

楊文科說，同時也會要求教育局重新檢視類似的鄉鎮市公所整建工程狀況，要確保比賽能順利進行，縣府決不卸責，會全面的檢討。

新竹縣政府提供新聞資料指出，此次全中運賽事場地僅網球比賽2個場地整備是由竹東鎮公所辦理，其餘賽事場地都由縣府及轄內大學、國中、國小整備。

新竹縣府表示，全國中等學校運動會資格賽在3月2日登場，4月22日至4月27日為正式比賽，3月2日在中正網球場資格賽發生選手受傷意外，未來部分賽事將移師至竹南運動公園球場。（編輯：戴光育）1120307