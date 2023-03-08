全中運受傷網球選手約5週可復原 有望趕上混雙賽事

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

高雄市福山國中張姓選手日前在全中運網球資格賽中因場地問題受傷，回到高雄後積極治療。高雄市教育局長謝文斌（右2）、衛生局長黃志中（右）8日至醫院為他加油打氣。（高雄市教育局提供）中央社記者林巧璉傳真 112年3月8日

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者林巧璉高雄8日電）高雄市福山國中張姓球員上週在全中運網球資格賽因場地造成受傷，經治療後傷勢已有好轉，預計約5週後可重返球場，加上賽程順延，張同學也有望趕上國中組網球混雙賽事。

今年全中運由新竹縣主辦，網球資格賽在新竹縣中正網球場舉辦，因場地缺失造成多名選手受傷。福山國中張姓選手就是受傷球員之一，事後球員媽媽發聲明嘆國家賽事卻沒有安全無虞場地。

福山國中網球後援會會長羅嘉季表示，張姓選手回到高雄後積極治療，就是希望能儘早復原，參加延至4月12日的混雙資格賽。

高市教育局新聞稿指出，今天局長謝文斌與衛生局長黃志中至醫院探視選手。經過高雄市教育局與學校等多方努力爭取，大會同意將國中組網球混雙延期，並將比賽場地移師至竹南球場舉行，保障選手權益。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

謝文斌說，教育局相當關注運動員健康，在獲知張同學受傷後，積極協調比賽事宜。就是希望能讓選手在更適當的時間和地點比賽，也讓選手感受到社會大眾對他們的關心和支持。

大同醫院表示，作為高雄市體育班運動選手整合照護合作計畫的合作單位，將提供選手們最好的照護服務。在全中運會內賽期間全力支援選手的醫療需求，將組成醫療防護團，巡迴各賽場和選手團隊下塌的飯店，提供第一線運動防護和醫療服務。（編輯：龍柏安）1120308