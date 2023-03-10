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全中運2賽場 3月底前陸續取得認證與驗收

2023/3/10 16:22（3/10 17:16 更新）
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新竹縣政府指出，112年全中運各項賽事陸續登場，新竹縣全力籌備以確保選手安全與賽事順利，縣長、全中運執委會主委楊文科10日出席賽事場地經理列管會議時表示，對於現場發現的問題，執委會要面對並解決。（新竹縣政府提供）中央社記者郭宣彣傳真 112年3月10日
新竹縣政府指出，112年全中運各項賽事陸續登場，新竹縣全力籌備以確保選手安全與賽事順利，縣長、全中運執委會主委楊文科10日出席賽事場地經理列管會議時表示，對於現場發現的問題，執委會要面對並解決。（新竹縣政府提供）中央社記者郭宣彣傳真 112年3月10日
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（中央社記者郭宣彣新竹縣10日電）全國中等學校運動會場地經理定期列管會議今天召開，執委會指出，縣立游泳館預計本月底取得游泳場地認證，湖口王爺壟運動公園滑輪溜冰場則將在本月中完工和驗收，會詳細檢查確保場地安全。

新竹縣政府發布新聞稿指出，112年全中運各項賽事陸續登場，主辦單位新竹縣全力籌備以確保選手安全與賽事順利，縣長、執行委員會主委楊文科今天出席賽事場地經理列管會議表示，對於現場發現的問題，執委會要面對並解決。

執委會秘書處主任楊郡慈表示，目前正進行場地總檢，包含開賽前流程的確定，每週都會召開場地經理會議橫向聯繫整合，也確認各部工作進度。

楊郡慈指出，在新竹縣游泳館（游泳）目前等認證中，湖口王爺壟運動公園（滑輪溜冰）場地，考量鋪面受天氣影響與選手競速安全，因此最上層鋪面工程將盡量接近賽事開始時間施作，預計本月中完工，會由協會及專業單位人員偕同完成驗收。

她說，此外目前已更換場地的網球賽事，正規劃包含場勘、交通、旅宿、醫護等等，會盡速完成，其餘賽事場地也會再次針對細節部分整體檢查。

新竹縣府表示，全國中等學校運動會資格賽在3月2日登場，4月22日至4月27日為正式比賽，3月2日在中正網球場資格賽發生選手受傷意外，未來部分賽事將移師至竹南運動公園球場。（編輯：張銘坤）1120310

#楊郡慈
#湖口王爺壟運動公園
#楊文科
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