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竹縣湖口高中新校區上梁 116年完工可提供36班

2024/3/20 16:30（3/20 16:56 更新）
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新竹縣立湖口高中高中部新校區工程20日舉行上梁典禮，縣府指出，新校區第1期工程預計民國114年完工，接續進行第2期工程以因應116學年度增班需求，待2期工程完成後，將提供總計36班的規模。（新竹縣政府提供）中央社記者郭宣彣傳真 113年3月20日
新竹縣立湖口高中高中部新校區工程20日舉行上梁典禮，縣府指出，新校區第1期工程預計民國114年完工，接續進行第2期工程以因應116學年度增班需求，待2期工程完成後，將提供總計36班的規模。（新竹縣政府提供）中央社記者郭宣彣傳真 113年3月20日
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（中央社記者郭宣彣新竹縣20日電）新竹縣政府說，因應學生數增加，縣立湖口高中高中部新校區工程今天上梁，工期共有2期，預計第1期在114年完工、第2期為116年8月前竣工，整體完工後將提供共36班的規模。

新竹縣立湖口高中高中部新校區工程今天舉行上梁典禮，副縣長陳見賢致詞說，縣府因應人口成長，高中就學需求不斷攀升，近年發展教育，並推動增班方案。

陳見賢表示，因龍年效應116學年度會比112學年度增加超過1000個高中職名額，透過增班等方案推動，能讓學生可在縣內就近入學，也讓家長安心。

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教育局長楊郡慈向中央社記者表示，新竹縣立湖口高中高中部新校區第1期工程預計在114年完工，接著會進行第2期工程以因應116學年度增班的需求，等待2期工程完成後，將提供共36班的規模。

另外，楊郡慈說，湖口高中將於114學年度增辦「AI資訊科技特色實驗班」，第2期校舍工程興建後，每個年級更將增加3班設置電機與電子群及設計群科，未來湖口高中在教學、技能、服務等各方面，會有更傑出的表現。（編輯：李錫璋）1130320

#陳見賢
#楊郡慈
#新竹縣
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