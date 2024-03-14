鼓勵青年成家 竹縣府辦8場免費聯誼活動

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（中央社記者郭宣彣新竹縣14日電）新竹縣政府今天表示，為鼓勵青年成家，縣府推出8場免費聯誼活動，主題包含手作、動腦解謎、野餐等，讓青年能夠享受交友的過程，也期盼幫助找到另一半。

新竹縣政府今天舉辦記者會為聯誼活動宣傳，縣長楊文科致詞表示，成家立業是人生重要的里程碑，教育局搭起橋樑舉辦青年成家系列活動，盼鼓勵青年成家，邀請青年踴躍參加。

教育局長楊郡慈透過新聞資料表示，這次聯誼活動共有8個主題，活動從4月起至11月陸續推出，主題包含有甜蜜心房烘焙、花藝創作、戶外類露營野餐趣、沉浸式解謎遊戲等，透過不同活動讓參加者更能認識彼此，也能享受交友的過程，協助找到另一半。

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楊郡慈說，每場主題活動都與新竹縣家庭教育中心合作，也融入情感教育課程，盼能提供竹縣情感教育課程，共同開啟幸褔並邁向成家之路。

縣府表示，另外，每場活動都都提供有不同的禮品，如電影票、便利商店電子票等，凡參加者都有機會可獲得，詳情可至新竹縣政府教育局青年事務科官方臉書粉絲專頁查詢或電洽新竹縣政府教育局青年事務科（03）5518101分機2814。（編輯：張銘坤）1130314