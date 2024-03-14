更多編輯台推薦新聞：
美傳奇勵志男亞歷山大逝世 患小兒麻痺困「鐵肺」70年破紀錄
國際

美傳奇勵志男亞歷山大逝世 患小兒麻痺困「鐵肺」70年破紀錄

蒲亭掌權24年為何能一選再選？總統大選看俄羅斯式民主
專題

蒲亭掌權24年為何能一選再選？總統大選看俄羅斯式民主

周思齊引退倒數 二度堅拒黑道恐嚇放水的亞洲選球王
運動

周思齊引退倒數 二度堅拒黑道恐嚇放水的亞洲選球王

陳彥博不休息橫越瑞典極地 完賽睡15小時：更珍惜日常生活
運動

陳彥博不休息橫越瑞典極地 完賽睡15小時：更珍惜日常生活

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
蔡總統會柯文哲談政黨溝通平台等4議題 也盼與朱立倫會面
首頁 / 地方

鼓勵青年成家 竹縣府辦8場免費聯誼活動

2024/3/14 16:46（3/14 17:16 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
為鼓勵青年成家，新竹縣政府4月起將推出8場免費聯誼活動，並融入情感教育課程，14日舉行宣傳記者會，盼參加者享受交友過程，順利找到另一半。（新竹縣政府提供）中央社記者郭宣彣傳真 113年3月14日
為鼓勵青年成家，新竹縣政府4月起將推出8場免費聯誼活動，並融入情感教育課程，14日舉行宣傳記者會，盼參加者享受交友過程，順利找到另一半。（新竹縣政府提供）中央社記者郭宣彣傳真 113年3月14日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者郭宣彣新竹縣14日電）新竹縣政府今天表示，為鼓勵青年成家，縣府推出8場免費聯誼活動，主題包含手作、動腦解謎、野餐等，讓青年能夠享受交友的過程，也期盼幫助找到另一半。

新竹縣政府今天舉辦記者會為聯誼活動宣傳，縣長楊文科致詞表示，成家立業是人生重要的里程碑，教育局搭起橋樑舉辦青年成家系列活動，盼鼓勵青年成家，邀請青年踴躍參加。

教育局長楊郡慈透過新聞資料表示，這次聯誼活動共有8個主題，活動從4月起至11月陸續推出，主題包含有甜蜜心房烘焙、花藝創作、戶外類露營野餐趣、沉浸式解謎遊戲等，透過不同活動讓參加者更能認識彼此，也能享受交友的過程，協助找到另一半。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

楊郡慈說，每場主題活動都與新竹縣家庭教育中心合作，也融入情感教育課程，盼能提供竹縣情感教育課程，共同開啟幸褔並邁向成家之路。

縣府表示，另外，每場活動都都提供有不同的禮品，如電影票、便利商店電子票等，凡參加者都有機會可獲得，詳情可至新竹縣政府教育局青年事務科官方臉書粉絲專頁查詢或電洽新竹縣政府教育局青年事務科（03）5518101分機2814。（編輯：張銘坤）1130314

#楊文科
#楊郡慈
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
172.30.142.195