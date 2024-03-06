支持北埔新姜天水堂納為古蹟 延續客庄歷史記憶

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（中央社記者郭宣彣新竹縣6日電）客委會主委楊長鎮今天表示，北埔鄉新姜天水堂有重要客家文化傳承意義，支持納為古蹟後續也會支持修繕經費，盼為北埔的發展留下完整的歷史，延續客庄歷史記憶。

楊長鎮今天與北埔鄉長莊明增到北埔鄉走訪新姜天水堂，楊長鎮會中說，以北部客庄而言，北埔應是保留較為相對完整的歷史性建築聚落，客委會也支持新姜天水堂納為古蹟，後續也會支持補助修繕經費，延續地方歷史脈絡。

他說，針對新姜天水堂一案，目前文化資產保存法已有容積移轉的相關規定，期盼新竹縣政府能與客委會攜手在兼顧客家文化保存及公共利益前提下，以及於利害關係人權益與推動客家文化保存方面，共創雙贏局面。

楊長鎮指出，相信新姜天水堂的存在不僅是維繫姜屋上一代與後代的感情連結，也是團結姜家與團結在地的重要所在，希望能保存與愛惜。

楊長鎮表示，而在北埔鄉的忠恕堂、姜阿新洋樓、以及新姜天水堂，建築皆有特色，也能看到過去的時代脈絡與發展，客委會長期支持北埔的文化、經濟發展，希望延續與保存客庄在地文化。

客委會提供新聞資料指出，北埔新姜天水堂（首任北埔鄉長姜瑞金故居），於民國112年3月1日經新竹縣政府文化局暫定古蹟告示，楊長鎮於去年12月13日拜會新竹縣長楊文科，表達推動重要客家文化傳承立場。

客委會今年2月去函新竹縣政府，表達對新姜天水堂為重要客家文化資產，共同討論妥適文資保存的政府協助方案，建請縣府協調土地所有權人意願及朝向古蹟容積移轉方式，協助此案後續文資保存計畫。

新竹縣政府於2月26日進行北埔新姜天水堂文化資產審議案勘查，審議中了解各方意見，但會議決議需待縣長楊文科核定後，後續才正式對外公開。（編輯：張銘坤）1130306