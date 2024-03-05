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竹縣敬老與愛心卡可臨櫃申辦 最快3分鐘領取

2024/3/5 15:02（3/5 15:26 更新）
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新竹縣長楊文科（2排中）5日宣布，竹縣敬老卡、愛心卡等，即日起只要到社會處老人及身障福利科當場申辦，最快3分鐘可領卡。（新竹縣政府提供）中央社記者郭宣彣傳真 113年3月5日
新竹縣長楊文科（2排中）5日宣布，竹縣敬老卡、愛心卡等，即日起只要到社會處老人及身障福利科當場申辦，最快3分鐘可領卡。（新竹縣政府提供）中央社記者郭宣彣傳真 113年3月5日
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（中央社記者郭宣彣新竹縣5日電）新竹縣長楊文科今天宣布，竹縣敬老卡、愛心卡等，即日起只要到社會處老人及身障福利科當場申辦，最快3分鐘可領卡，讓民眾申辦更方便，也便於使用。

新竹縣政府今天舉辦記者會表示，為減少長輩及持有身心障礙證明的縣民申領敬老卡、愛心卡及愛心陪伴卡的等待時間，縣府推出便民服務，符合資格民眾今天起可至縣府社會處老人及身障福利科臨櫃申請，最快3分鐘可領卡。

楊文科出席記者會說，竹縣敬老卡、愛心卡可臨櫃製卡今天正式啟用，縣府也加碼，民眾在3月6日至19日期間申請，還可獲得限量精美禮物，可多加利用。

社會處表示，鑑於過去民眾至戶籍所在地鄉（鎮、市）公所辦理後，申請資料再送台北悠遊卡股份有限公司卡廠製作，待製卡完畢再送回縣府後發給民眾，民眾等待時間約要3週之久。

社會處說，為改善相關作業流程，社會處開設敬老卡、愛心卡、愛心陪伴卡臨櫃製卡，隨辦隨取，縮減民眾等待時間，最快3分鐘即可領卡，提供給民眾更便利服務。（編輯：李錫璋）1130305

#楊文科
#社會處
#新竹縣
#敬老卡
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