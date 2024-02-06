因應就學需求 竹縣竹東自強國中將改制完全中學

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（中央社記者郭宣彣新竹縣6日電）因應新竹縣人口成長，縣政府今天表示，竹東鎮自強國中將改制為完全中學，同步規劃2所縣立高中於114學年度新成立特色實驗班，盼能滿足高中就學需求。

新竹縣長楊文科今天在縣府主管會報中表示，為平衡區域教育資源，擇定位於竹東鎮的自強國中改制為完全中學，讓學生入學更方便，此外也規劃2所縣立高中於114學年度新成立特色實驗班。

至於縣立高中新設的特色實驗班規劃，楊文科說，將邀請國立台灣大學、清華大學、台灣師範大學等校教授協助規劃課程，讓學生適性發展、培養帶得走的能力。

教育局長楊郡慈透過新聞資料指出，自強國中改制為完全中學經過評估，盤點未來學生人數、現有剩餘教室空間及可增建校舍區域後，預計增建1棟20間教室的新大樓，以滿足學生數需求。

楊郡慈說，自強完全中學定位為技術型高中，預計設置電機與電子群及化工群，讓學生能從實作中思考議題，預計於116學年度完成改制，首屆招收5至6班新生。

楊郡慈表示，另在縣立六家高中將於114學年度增辦「生物醫學特色實驗班」，而湖口高中則是增辦「AI資訊科技特色實驗班」，增進學生技能實績。（編輯：李錫璋）1130206