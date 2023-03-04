更多編輯台推薦新聞：
佐佐木朗希經典賽熱身賽飆165公里 追平大谷翔平紀錄
運動

佐佐木朗希經典賽熱身賽飆165公里 追平大谷翔平紀錄

特派觀察／疫後中國兩會 媒體問候語「你收到通知了嗎」
兩岸

特派觀察／疫後中國兩會 媒體問候語「你收到通知了嗎」

拜登罹基底細胞癌 醫：3職業高風險須做好防曬
生活

拜登罹基底細胞癌 醫：3職業高風險須做好防曬

美國知名律師殺妻兒判終身監禁 記者追案促司法破除沉痾
國際

美國知名律師殺妻兒判終身監禁 記者追案促司法破除沉痾

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 地方

全中運網球場地引爭議 比賽移至苗栗縣竹南運動公園舉行

2023/3/4 21:28（3/4 22:03 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
全國中等學校運動會網球資格賽2日在新竹縣開打，但舉行國中組賽事的中正網球場有選手因場地不平導致滑倒退賽，引發場地安全疑慮。（台灣運動產業協會理事長徐正賢提供）
全國中等學校運動會網球資格賽2日在新竹縣開打，但舉行國中組賽事的中正網球場有選手因場地不平導致滑倒退賽，引發場地安全疑慮。（台灣運動產業協會理事長徐正賢提供）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者魯鋼駿新竹縣4日電）新竹縣長楊文科今天晚間表示，全中運硬式網球國中組個人賽、混雙賽將延至4月13日，軟式網球則延至4月21日，並都將移至苗栗縣竹南鎮運動公園的網球場舉行。

高雄市福山國中張姓選手日前至新竹縣參加全中運網球資格賽時，疑因場地不平整扭傷腳踝，引發熱議。

楊文科晚間召開說明會表示，對於3月2日在竹東中正網球場發生選手受傷意外，表達遺憾與不捨。

楊文科表示，竹東中正網球場為人工草皮，符合賽事規定，但在台灣較少，此次聽取許多家長、教練、體育界前輩的反應，縣府虛心接受。

楊文科說，今天下午5時已召集領隊會議，提出更換場地、賽程調整等配套措施，稍早已向教育部報告並獲得同意，將依相關流程辦理。

新竹縣政府教育局長楊郡慈表示，硬網國中組團體資格賽明天仍會在竹東中正網球場舉行，接下來的網球比賽將延後舉行，並將場地換到苗栗縣竹南鎮運動公園的硬地網球場，那邊共有10面球場。

楊郡慈說，移到苗栗竹南舉行的網球賽事有國中組個人賽與混雙賽，延至4月12日報到、4月13至20日進行比賽，原訂3月10日開賽的軟網國中、高中賽事則延後到4月20日報到、4月21至27日比賽。

楊郡慈表示，後續因延後比賽、換場地所產生的住宿及接駁等費用，都會由執委會做相關協助處理。（編輯：張銘坤）1120304

#楊文科
#楊郡慈
#中正網球場
延伸閱讀
全中運網球選手滑倒受傷退賽 竹縣府改善場地全中運網球選手受傷 竹縣慰問並協助請領保險疑場地不平全中運選手受傷 楊文科視察致歉疑場地不平全中運選手受傷 高市要求主辦單位負責
楊文科
高雄選手全中運受傷 混雙賽事延至4/12新竹縣生命園區說明會 上千居民抬棺抗議
楊郡慈
配合112年全中運 竹縣中小學提早於2/7開學竹縣松林國小學生疑食物中毒 縣府：採檢釐清
聚焦新聞
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族