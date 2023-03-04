全中運網球場地引爭議 比賽移至苗栗縣竹南運動公園舉行
2023/3/4 21:28（3/4 22:03 更新）
全國中等學校運動會網球資格賽2日在新竹縣開打，但舉行國中組賽事的中正網球場有選手因場地不平導致滑倒退賽，引發場地安全疑慮。（台灣運動產業協會理事長徐正賢提供）
（中央社記者魯鋼駿新竹縣4日電）新竹縣長楊文科今天晚間表示，全中運硬式網球國中組個人賽、混雙賽將延至4月13日，軟式網球則延至4月21日，並都將移至苗栗縣竹南鎮運動公園的網球場舉行。
高雄市福山國中張姓選手日前至新竹縣參加全中運網球資格賽時，疑因場地不平整扭傷腳踝，引發熱議。
楊文科晚間召開說明會表示，對於3月2日在竹東中正網球場發生選手受傷意外，表達遺憾與不捨。
楊文科表示，竹東中正網球場為人工草皮，符合賽事規定，但在台灣較少，此次聽取許多家長、教練、體育界前輩的反應，縣府虛心接受。
楊文科說，今天下午5時已召集領隊會議，提出更換場地、賽程調整等配套措施，稍早已向教育部報告並獲得同意，將依相關流程辦理。
新竹縣政府教育局長楊郡慈表示，硬網國中組團體資格賽明天仍會在竹東中正網球場舉行，接下來的網球比賽將延後舉行，並將場地換到苗栗縣竹南鎮運動公園的硬地網球場，那邊共有10面球場。
楊郡慈說，移到苗栗竹南舉行的網球賽事有國中組個人賽與混雙賽，延至4月12日報到、4月13至20日進行比賽，原訂3月10日開賽的軟網國中、高中賽事則延後到4月20日報到、4月21至27日比賽。
楊郡慈表示，後續因延後比賽、換場地所產生的住宿及接駁等費用，都會由執委會做相關協助處理。（編輯：張銘坤）1120304
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