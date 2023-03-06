更多編輯台推薦新聞：
WBC經典賽一日棒球迷做功課 又不是世界盃台灣人在瘋什麼？
運動

WBC經典賽一日棒球迷做功課 又不是世界盃台灣人在瘋什麼？

獨家／奈良美智「朦朧潮濕的一天」 4/1起台灣巡展10年
文化

獨家／奈良美智「朦朧潮濕的一天」 4/1起台灣巡展10年

李維拉讚前隊友王建民懷抱夢想 可惜跑壘受傷「生涯就不一樣了」
運動

李維拉讚前隊友王建民懷抱夢想 可惜跑壘受傷「生涯就不一樣了」

聯合國邁出重大一步 提新方法監測全球溫室氣體
國際

聯合國邁出重大一步 提新方法監測全球溫室氣體

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
不斷更新／經典賽巴拿馬6局上灌6分 台灣1比11落後
首頁 / 地方

校園口罩令鬆綁 彰縣發76萬8000片給學校備用

2023/3/6 18:23
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者吳哲豪彰化6日電）防疫口罩令正式鬆綁，校園可自主戴口罩，不過多數學生在校上課仍選擇戴口罩，彰縣府教育處指出，校園內健康中心或校車仍需佩戴口罩，已發76萬8000片口罩給學校備用。

國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情穩定下降，今天起校園口罩鬆綁，學生可自行決定在教室是否佩戴口罩，但校園內健康中心或公共運輸工具，如校車、接駁車內，仍應佩戴口罩。

彰縣府今天發布新聞指出，校園口罩令鬆綁，縣府也調整防疫措施，縣內各級學校、幼兒園、課後照顧中心、補習班，開始實施室內空間原則「自主佩戴口罩」措施，室內由各校防疫小組決定是否佩戴口罩。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

縣府指出，教育處已核發76萬8000片口罩給各級學校備用，也授權各校防疫小組會議依學校實際需求決定健康監測方式、午餐隔板使用以及課程是否要戴口罩等防疫措施，但只要是感冒、空氣不佳或是口鼻保暖，只要有需要，都可以持續佩戴口罩。

一名家長接受中央社記者訪問表示，自己的小孩就讀國小三年級，雖然校園口罩令鬆綁，不過多數學生還是戴口罩上學，加上中部地區最近空氣品質不好，因此也讓孩子戴口罩上課。（編輯：黃世雅）1120306

#口罩
#2019冠狀病毒疾病
聚焦新聞
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族