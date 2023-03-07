雲林家扶社工服務熱忱 榮獲縣府及救國團表揚

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雲林家扶中心社工李翊瑋（右2）、事務員于雯蕙（左）、社工師陳怡秀（左2）和吳照平（右）等服務熱忱，分獲雲林縣政府和雲林救國團表揚；雲林家扶中心主委陳燦勲（中）7日肯定眾人的服務熱忱。中央社記者姜宜菁攝 112年3月7日

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（中央社記者姜宜菁雲林縣7日電）雲林家扶中心社工李翊瑋、事務員于雯蕙、社工師陳怡秀和吳照平等4人服務熱忱，分別獲得雲林縣府和雲林救國團表揚，他們今天分享擔任社工需要熱忱與責任感，陪伴扶助家庭走出困境。

雲林家扶中心主委陳燦勲肯定李翊瑋等4人的服務熱忱，「打擊貧窮、消除家暴」，陪伴扶助家庭走出困境，他自掏腰包給每人一個紅包給予鼓勵，期許他們在助人領域中走得更加長遠。

從事社工工作16年的吳照平在兒童保護領域中提供兒少協助及陪伴，今年獲雲林縣救國團青年獎章，他說，自己喜歡人性關懷工作，善用專業及熱情，扮演家長、夥伴的角色陪伴青少年養成獨立自主能力，在徬徨無助時給予協助從困境中找到光芒。

陳怡秀獲雲林縣府表揚績優社工，她在家扶中心工作5年多，主要負責寄養業務，她表示，看到孩子經過寄養家庭無私照顧後有成長，還有他們的笑容可以帶走所有的勞累。

另一名績優社工李翊瑋擔任社工9年，在家扶負責家長生涯發展方案，她印象最深刻曾輔導一名小二就學不穩定的女孩，透過陪伴讓女孩穩定就學也讓女孩的媽媽找到生活重心。

在家扶服務6年多的于雯蕙工作包山包海，輔佐社工解決專業以外的疑難雜症。

吳照平等4人認為從事社工相關工作需要有熱忱和責任感，適時給予扶助家庭幫忙與支持，最重要的是當面對挫折時要有一顆堅強的心。（編輯：黃世雅）1120307