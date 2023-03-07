澎湖旅遊市場將展開 頂級郵輪可望彎靠

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澎湖縣長陳光復（右4）7日會見新加坡郵輪的台灣業者代表，除表達歡迎外，也盼「名勝世界壹號」郵輪今年就可首航靠泊馬公港，帶來更多遊客體驗澎湖美景。（澎湖縣政府提供）中央社 112年3月7日

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（中央社澎湖縣7日電）澎湖觀光旅遊市場即將展開，縣長陳光復今天會見新加坡郵輪的台灣業者代表，期待「名勝世界壹號」郵輪今年能首航澎湖，開啟郵輪藍色公路的旅遊市場。

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新加坡「名勝世界壹號」郵輪的台灣蘋果旅行公司總經理李宏炫等代表，今天拜會陳光復洽談郵輪航行澎湖構想，陳光復表達歡迎，期盼「名勝世界壹號」郵輪今年就可首航彎靠馬公港，帶來更多的國際籍遊客，來暢遊澎湖美景。

澎湖縣政府表示，「名勝世界壹號」郵輪，是目前亞太地區航行最快的郵輪之一，總噸位達7萬5000噸，郵輪海上空間有13層樓高，船上有928間艙房和40間套房，可載客1800多人。（編輯：黃世雅）1120307