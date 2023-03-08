更多編輯台推薦新聞：
WBC經典賽一日棒球迷做功課 又不是世界盃台灣人在瘋什麼？
運動

WBC經典賽一日棒球迷做功課 又不是世界盃台灣人在瘋什麼？

獨家／奈良美智「朦朧潮濕的一天」 4/1起台灣巡展10年
文化

獨家／奈良美智「朦朧潮濕的一天」 4/1起台灣巡展10年

李維拉讚前隊友王建民懷抱夢想 可惜跑壘受傷「生涯就不一樣了」
運動

李維拉讚前隊友王建民懷抱夢想 可惜跑壘受傷「生涯就不一樣了」

聯合國邁出重大一步 提新方法監測全球溫室氣體
國際

聯合國邁出重大一步 提新方法監測全球溫室氣體

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
不斷更新／經典賽巴拿馬4局上接連安打 台灣0比5落後
首頁 / 地方

永和行動治理座談13日舉辦 新北盤點市民關心事

2023/3/8 11:22（3/8 19:21 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
新北市長侯友宜（前左）8日主持市政會議後接受聯訪，他表示，每年都3、4月舉辦，主要是盤點市民關心的事，務實做好本分，讓市民有感。圖右為市府民政局長柯慶忠。中央社記者黃旭昇新北攝 112年3月8日
新北市長侯友宜（前左）8日主持市政會議後接受聯訪，他表示，每年都3、4月舉辦，主要是盤點市民關心的事，務實做好本分，讓市民有感。圖右為市府民政局長柯慶忠。中央社記者黃旭昇新北攝 112年3月8日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者黃旭昇新北8日電）新北市長侯友宜將於13日舉辦永和區行動治理座談，適逢選戰年，被認為時機敏感，他今天表示，每年都3、4月舉辦，主要是盤點市民關心的事，務實做好本分，讓市民有感。

侯友宜今天主持市政會議後接受聯訪時，被問到他即將展開行動治理座談，舉辦時間點是否提前。

他說，每人做好自己本分工作，扮演好自己角色，他目前是新北市長，包括每年3月、4月舉辦行動治理里座談會、市政建設，仍有許多事情要做；29區里長座談會將全部動起來，他在乎市民關心的事情，將盤點與列管，戮力以赴。

民政局官員告訴中央社記者，第1場行動治理座談將於13日開始在永和區舉行，與以往一樣都會邀區長、里長、民代參加；活動流程都按照以往流程走，去年因COVID-19疫情關係才較晚，預計以2個月時間辦完29區座談。

中國國民黨主席朱立倫7日說，8日中常會就會開始討論總統、立委提名作業；至於他自己2024年角色，一定是無私無我，不會有任何個人考量，「一定要推出最強、最好的候選人」。

侯友宜被問到黨內提名作業時程、參與總統選舉意願、對朱立倫所謂「無私無我」說法意見；侯友宜說，「朱主席辛苦了」。

媒體報導，監察院前院長王建煊決定參選2024年總統，侯友宜被問此事時表示，尊重每個人都有其生涯規劃；中華民國是我們的國家，「台灣是咱的厝」，生活在這塊土地的人應要不分族群合作，讓人民生活更安定才是目標。（編輯：方沛清）1120308

#侯友宜
#朱立倫
#王建煊
侯友宜
國民黨討論2024選舉提名 朱立倫：秉持公平公正立場基北北桃辦婦女高峰論壇 推女力藍圖促城市共好
朱立倫
黃健庭：若黨內對徵召有共識 郭台銘會是對象之一國民黨立委提名分3階段 初選原則採3成黨員投票7成全民調
聚焦新聞
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族