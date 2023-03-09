湧蓮寺捐6.6億蓋公益大樓 侯友宜：13年來最大筆

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（中央社記者高華謙新北9日電）新北湧蓮寺捐新台幣6.6億元協助湧蓮寺慈善公益大樓工程，2026年完工將有托育、托老與綜合球場等功能。新北市長侯友宜今天說，這是新北13年以來最大筆捐款，一定要如期完工。

新北市湧蓮寺慈善公益大樓新建統包工程舉行開工典禮，新北市政府工務局表示，湧蓮寺是蘆洲地方民眾信仰中心，新北市府2018年與寺方簽訂行政契約，接受寺方捐款6.6億元，委託市府興建慈善公益大樓。這也是新北市政府推動蘆洲地區核心改造計畫的重要一環。

侯友宜致詞時說，這棟慈善公益大樓預計在2026年3月完工，將解決蘆洲地區長期以來運動空間、演藝場所、圖書館等空間不足問題，並提昇蘆洲在地生活和遊憩品質。

侯友宜表示，有很多單位都會捐助愛心給新北市，湧蓮寺捐出6.6億是他擔任副市長與市長共13年以來最多的。非常感謝湧蓮寺主任委員陳宏昌等人與市府通力合作，他也叮嚀相關施工團隊一定要如期在115年3月前完工，「甚至要快一點」，因為這是地方期待很久的建設。

新北市政府新建工程處指出，配合蘆洲地區近年人口快速成長，市府特別把原本在三民高中捷運站旁的平面機車停車場興建立體化公益大樓，工程總經費約16.03億元，其中湧蓮寺捐贈6.6億元、中央補助2.43億元，市府自籌7億元。

新工處說，為使公益大樓符合當地需求與最大效益，市府不斷與寺方討論修正公益大樓內設施，確定興建地上9層，地下3層建築物。地下層提供500個機車停車位及85個汽車停車位，並增設可以直通捷運三民高中站的連通道。地面層則分別設置托老、托育中心、游泳池、體適能中心、表演廳、圖書館、藝文展覽區及綜合球場，期待多功能大樓滿足廣大信眾與居民需求。（編輯：方沛清）1120309

新北市湧蓮寺慈善公益大樓預計於2026年3月完工，將興建地上9層，地下3層建築物。圖為完工模擬圖。（新北市府工務局提供）中央社記者高華謙傳真 112年3月9日